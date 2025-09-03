Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню

В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню

Ксенія Золотова
3 вересня, 2025 середа
14:09
Суспільство мобілізація в Україні

Заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса заявив, що загальну мобілізацію в Україні не скасують ще впродовж певного часу після припинення вогню

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю "Суспільному".

"Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", — зазначив він.

Заступник керівника ОП додав, що наразі чисельність українського війська становить близько 800 тисяч людей.

  • У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
1 вересня, 2025 понедiлок
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
Маріуполь
Автор Ярослава Наумова
1 вересня, 2025 понедiлок
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Київ
+24.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 47.89
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
14:40
Оновлено
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
14:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У Фінляндії знайшли в онлайн-оголошення про продаж бронежилета російського полоненого: розпочато розслідування
14:06
OPINION
Про наш мінімальний порядок денний
13:58
OPINION
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
13:48
У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року
13:32
Bring Kids Back UA
Україна врятувала 17-річного хлопця, що більшість життя провів в окупації
13:12
Рада ухвалила за основу законопроєкт про легалізацію ринку крипти в Україні
13:09
Петро Порошенко
"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія
12:58
ізраїльські танки на кордоні з сектором Гази
Ізраїльські війська просунулися далі в Газу, кількість переселенців зростає
12:25
Микола Тищенко
Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія
12:10
Андрій Парубій
ВР звернулася до Європарламенту з закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору РФ
12:06
OPINION
Усі проміжні розмови про "мир" - порожні
11:55
Ґітанас Науседа
Літак з президентом Литви на борту не зміг одразу сісти у Вільнюсі, імовірно, через інформацію про дрон, — ЗМІ
11:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Вірогідність припинення вогню в Україні без участі Китаю достатньо низька, - політолог Денисенко
11:32
погода, опади, дощь
На заході — грози, на решті території — сонячно: прогноз погоди на 4 вересня від Наталії Діденко
11:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
"Тенденцію "Путін рукопожатний" задав саме Трамп": експертка Бутирська про візит російського диктатора до Китаю
10:49
Володимир Зеленський
"Через відсутність достатнього тиску РФ продовжує агресію": Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч на 3 вересня
10:39
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 3 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:25
В Україну прибув міністр оборони Британії Джон Гілі
10:18
Ексклюзив
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні, Трамп лютує, а Україна запасається зброєю. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
10:04
OPINION
Армія окупантів не здатна виконати жодного завдання Путіна
09:57
МВФ
Ранок провели у бомбосховищі: до Києва прибула місія МВФ
09:56
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США: у Кремлі відреагували
09:37
нафта ембарго санкції
Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції
09:34
Оновлено
Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
09:30
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 166 боїв: на Покровському захисники зупинили 39 ворожих атак
09:25
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Росіяни розбудовують Донецький та Керченський аеропорти під пускові майданчики для "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
09:19
ЗСУ, ППО
Нічна атака РФ на Україну: Сили ППО знешкодили 430 БПЛА і 21 ракету
09:17
Олександр Сирський
Сирський провів нараду щодо безпеки військових у навчальних центрах
08:57
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Кіровоградщині є постраждалі й пошкоджено залізничну інфраструктуру, у низці областей лунали вибухи
08:53
Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
08:03
OPINION
Чи здатен Трамп усвідомити масштабність викликів
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 780 військових, танк і 41 артсистему
07:14
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту
06:39
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну
01:05
Пресреліз
Погода з Наталкою Діденко
Наталка Діденко про підсумки літа та погоду на 3 вересня
00:54
Call of Duty: Modern Warfare II 
Розробники Call of Duty уклали угоду щодо екранізації відеогри
2025, вiвторок
2 вересня
22:56
Дональд Трамп
"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV