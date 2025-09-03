В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню
Заступник керівника Офісу президента України полковник Павло Паліса заявив, що загальну мобілізацію в Україні не скасують ще впродовж певного часу після припинення вогню
Про це він сказав в інтерв’ю "Суспільному".
"Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", — зазначив він.
Заступник керівника ОП додав, що наразі чисельність українського війська становить близько 800 тисяч людей.
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми.
