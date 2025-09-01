Студенти, які почали навчання після 25 років не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт

Про це йдеться у картці законопроєкту 13634-1.

У разі прийняття альтернативного законопроєкту, відстрочку матимуть працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, якщо вони відносяться до таких категорій:

наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації учні та студенти:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Вони матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту в закладах освіти (наукових установах) України за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону "Про освіту".