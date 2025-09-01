Студенти, які почали навчання після 25 років не матимуть відстрочки: у Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми
Про це йдеться у картці законопроєкту 13634-1.
У разі прийняття альтернативного законопроєкту, відстрочку матимуть працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, якщо вони відносяться до таких категорій:
- наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,
- науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,
- педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації учні та студенти:
- учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
- здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;
- докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.
Вони матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту в закладах освіти (наукових установах) України за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону "Про освіту".
- У Міноборони планують зробити переоформлення відстрочок від мобілізації автоматичним для тих, хто отримав їх через Резерв+.
