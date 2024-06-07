В Україні держоргани повинні відмовитись від кондиціонерів, - Шмигаль

Уряд ухвалив відповідне розпорядження. Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", - йдеться у повідомленні.

Премʼєр-міністр України також звернувся і до бізнесу.

"Закликаємо обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - сказав Шмигаль.