В Україні держоргани повинні відмовитись від кондиціонерів, - Шмигаль
Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії
Уряд ухвалив відповідне розпорядження. Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", - йдеться у повідомленні.
Премʼєр-міністр України також звернувся і до бізнесу.
"Закликаємо обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - сказав Шмигаль.
- Завтра, 8 червня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.
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