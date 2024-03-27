"В Україні є батальйони найманців радикального спрямування": російські фейки за 27 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 27 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 березня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Ворожий TG-канал "Дмитрий Василец" написав: "Командир батальйону 14 омбр НАТОвської ПВК "ЗСУ" розстріляв батька п'ятьох дітей за відмову йти на "м'ясний штурм".
Дезінформація: Російська пропагандистка Супоніна заявила: "В Україні є батальйони найманців радикального спрямування, з-поміж яких є запеклі терористи".
Фейк: Ворожий TG-канал "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие", публікуючи зображення трьох чоловіків, які перебувають в оперативному розшуку за напад на правоохоронців, опублікував фейкове повідомлення: "У Чернівецькій області чоловіки побили співробітників ТЦК, заволоділи їхньою зброєю і втекли".
- Російські пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про нібито депортацію українців з ЄС через масові протести по всій Європі.
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