В Україні побільшало боржників по аліментах, - дані Опендатабот
Від початку повномасштабного вторгнення кількість боржників по аліментах зросла на 14%. Станом на початок серпня цього року зафіксовано 187 246 відповідних проваджень
Про це свідчать дані Опендатабот.
У Єдиному реєстрі боржників з'явилося 23 376 проваджень за борги по аліментах від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема майже 3 тис. проваджень відкрили цьогоріч.
"Абсолютна більшість боржників по аліментах - чоловіки: 91% проваджень. На жінок припадає 9% усіх заборгованостей по аліментах", - зазначили аналітики.
З 2021 року Дніпропетровщина займає перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах. Наразі там відкрито 20 303 проваджень або ж 11% від загальної кількості. На Харківщині зафіксовано 11 139 проваджень або 6%, а у Запорізькій області - 9 343 або 5%.
Фото: Опендатабот
"Різко поменшало боргів по аліментах у порівнянні до 2021 року у прифронтових областях: на 79% на Донеччині, на 92% - на Херсонщині та на 95% - на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
Водночас на Тернопільщині та у Чернівецькій області кількість боргів по аліментах зросла на 15% та 6% відповідно.
- Дані Опендатабот свідчать, що в Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність.
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