Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство В Україні понад 130 бригад можуть мобілізувати добровольців, оминаючи ТЦК, - Генштаб

В Україні понад 130 бригад можуть мобілізувати добровольців, оминаючи ТЦК, - Генштаб

Ксенія Золотова
7 жовтня, 2024 понедiлок
18:08
Суспільство мобілізація

У Головному управлінні персоналу Генштабу ЗСУ заявили, що понад 130 бригад можуть мобілізувати добровольців напряму, оминаючи Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Зміст

Про це повідомив начальник ГУП Генштабу полковник Роман Горбач, передає Укрінформ.

"Їх понад 130. Це всі бойові бригади Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем і так далі. Можу сказати, що з прийняттям підзаконного нормативно-правового акта (постанова КМУ від 1 жовтня 2024 р. № 1130, – ред.) їх стало не менше, а ще більше, тому що в нас нещодавно були створені нові військові частини, наприклад Сил безпілотних систем, і цей перелік постійно розширюється", - сказав Горбач на брифінгу.

  • Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП.
  • Кабінет міністр України скоротив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації до семи-десяти діб залежно від місця проживання.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
НАТО
Автор Віталій Бесараб
6 жовтня, 2024 неділя
"На Заході вміють рахувати гроші": експерт Цибулько пояснив, чому тимчасово окуповані території України можуть залишити під контролем Росії
У селищі Нью-Йорк рашисти розстріляли трьох узятих в полон українських бійців
Автор Марія Науменко
6 жовтня, 2024 неділя
Рашисти впритул розстріляли трьох українських полонених у селищі Нью-Йорк
Саміт ЄС, Віктор Орбан
Автор Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
Орбан пригрозив перевезти нелегальних мігрантів з угорського кордону до головної площі Брюсселя
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
7 жовтня
19:10
Оновлено
Слов'янськ
Окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині: 5 поранених, серед них 2-річна дитина
19:07
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
Купив Starlink за завищеною ціною: у Дніпрі посадовця міськради підозрюють у розтраті 1,8 млн грн
18:38
Вишки Бойка
"Засоби ураження ворога були знищені": у ДПСУ прокоментували бої за газовидобувні вежі поблизу Зміїного
18:27
Оновлено
Андрес Іньєста
Ексфутболіст "Барселони" Іньєста оголосив про завершення кар'єри
18:22
Ексклюзив
ракета Storm Shadow
У Defense Express припустили, чим Сили оборони могли уразити нафтобазу у Феодосії
18:18
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: Єврокомісія розпочала прескринінг законодавства у сфері енергетики
18:07
Президент України Володимир Зеленський та президент Естонії Алар Каріс 11 січня 2024 р.
"Несправедливо, аморально та шкідливо": президент Естонії закликав зняти обмеження на удари вглиб РФ
18:05
Інфографіка
Shahed-136
Збільшення атак російських безпілотників на Україну: нові можливості Росії та способи протидії
18:04
OPINION
Російський ведмідь остаточно продався китайській панді
18:01
путін
Росія поширює пропагандистську кампанію в Італії до дня народження Путіна
17:54
на фото евакуація на Черкащину
Евакуаційні потяги з Донеччини у жовтні курсуватимуть раз на 4 дні
17:46
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія планує продовжити програму підтримки України до 2030 року й збільшити фінансування до $12,7 млрд
17:41
Оновлено
Роберт Фіцо, Денис Шмигаль
Фіцо під час міжурядових консультацій зі Шмигалем на Закарпатті заявив, що Словаччина "холодно ставиться" до членства України в НАТО
17:40
РФ атакувала навчальний заклад у Куп'янську: є поранені
17:24
Ексклюзив
гроші
У Європейській бізнес-асоціації розповіли, скільки компаній зможуть компенсувати підвищення військового збору
17:23
Українські розвідники евакуювали з Криму сім'ю офіцера ВМСУ, яку переслідувала ФСБ
17:14
В Українському домі презентували документальний фільм "Люди зі Сталі" про захисників Маріуполя
17:11
Міністерство оборони України
У Міноборони створили Центр реагування на кіберінциденти
17:04
міна-"пелюстка"
Росіяни дистанційно розкидають міни-"пелюстки" у Херсоні, - МВА
17:00
Фільм "Степне" став переможцем національного конкурсу кінофестивалю "Молодість"
16:59
Оновлено
Обстріл Херсона 7 жовтня
РФ зранку атакувала КАБами низку регіонів: на Запоріжжі лунали вибухи, у Херсоні серед 20 постраждалих двоє дітей
16:54
ЗСУ
Сили оборони відбили з початку доби 88 ворожих атак на 10 напрямках: РФ атакує Курщину КАБами
16:49
OPINION
У 2050 нас буде 25 млн? Повернути виплати ВПО, щоб уникнути кризи 
16:36
хакер
Кіберфахівці ГУР атакували судову систему РФ, - ЗМІ
16:36
Оновлено
ХАМАС напав на Ізраїль
В Ізраїлі розпочалися заходи з вшанування пам'яті жертв різанини, вчиненої ХАМАС 7 жовтня. Реакції світу
16:33
Ексклюзив
Покровськ
Покровський напрямок визначений Путіним як пріоритетний, далі акцент наступу на Курахове, - військовослужбовець ЗСУ Тимочко
16:32
Леонід Пасічник
Ватажкові "ЛНР" Пасічнику призначили більш суворе покарання за колабораціонізм
16:23
Поль Погба
Зірці "Ювентуса" та МЮ скоротили термін дискваліфікації за допінг
16:18
На фото: Різ Візерспун
Різ Візерспун разом з письменником Гарланом Кобеном працює над дебютним романом
16:17
МВС РФ
СБУ оголосила підозри 29 українським експравоохоронцям з лівобережжя Херсонщини, які перейшли на бік росіян
16:09
Жінки у ЗСУ
Міноборони впроваджує стандарти НАТО щодо гендерної рівності у ЗСУ
16:02
Оновлено
пожежа
Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії
16:02
OPINION
Росія перемагала через велетенський розмір
15:55
імпорт електроенергії
Словаччина готова аварійно постачати Україні електроенергію в разі блекаутів узимку
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:53
ГУР
ГУР вивело з ладу корабель балтійського флоту РФ "Олександр Обухов"
15:53
Бійці 3-ї ОШБр відбили у росіян позиції на Харківщині й звільнили з полону українських захисників
15:36
Артем Дмитрук
Оголошений в міжнародний розшук нардеп Дмитрук голосував онлайн на засіданні комітету ВР з правоохоронної діяльності, - "Голка"
15:35
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль на зустрічі з Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме транзит газу з РФ
15:33
Сергій Лавров
Лавров пригрозив США "небезпечними наслідками" через підтримку України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV