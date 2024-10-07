В Україні понад 130 бригад можуть мобілізувати добровольців, оминаючи ТЦК, - Генштаб
У Головному управлінні персоналу Генштабу ЗСУ заявили, що понад 130 бригад можуть мобілізувати добровольців напряму, оминаючи Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
Про це повідомив начальник ГУП Генштабу полковник Роман Горбач, передає Укрінформ.
"Їх понад 130. Це всі бойові бригади Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем і так далі. Можу сказати, що з прийняттям підзаконного нормативно-правового акта (постанова КМУ від 1 жовтня 2024 р. № 1130, – ред.) їх стало не менше, а ще більше, тому що в нас нещодавно були створені нові військові частини, наприклад Сил безпілотних систем, і цей перелік постійно розширюється", - сказав Горбач на брифінгу.
- Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим частинам мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити, під час мобілізації без участі ТЦК і СП.
- Кабінет міністр України скоротив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації до семи-десяти діб залежно від місця проживання.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.77
- Актуальне
- Важливе