В Україні стартували мовні курси для військовослужбовців
В Україні стартували курси з удосконалення державної мови для військовослужбовців. Перше практичне заняття провели 21 лютого – в Міжнародний день рідної мови
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, який започаткував курси спільно з проєктом "Єдині".
Перше заняття відбулося в 150-му навчальному центрі командування Сил територіальної оборони ЗСУ. Його провів Олександр Черкас, учитель Київського військового ліцею імені Івана Богуна, фіналіст Global Teacher Prize Ukrainе, аспірант Київського національного лінгвістичного університету, тренер і модератор розмовних клубів проєкту "Єдині".
"Появі таких курсів завдячую всім військовослужбовцям, які, вдосконалюючи свої мовні навички, демонструють відповідальне ставлення до основ національної ідентичності. Вірю, що подібні ініціативи будуть втілені в усіх куточках держави, адже розбудова мережі таких мовних курсів, неухильне застосування української в усіх сферах суспільного життя, особистий приклад поваги до основ національної безпеки та оборони - запорука нашої впевненої ходи до перемоги. Сила рідного слова утверджується мільйонами незламних!" - зазначив Тарас Кремінь.
- У січні Кремінь анонсував мовні курси для військових.
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