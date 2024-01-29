В Україні відкриють мовні курси для військових

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Згідно з повідомленням пресслужби, Кремінь обговорив важливість застосування державної мови у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть удосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі й в інших військових формуваннях", - сказав Кремінь.