В Україні відкриють мовні курси для військових
В Україні відкриють мовні курси для військовослужбовців Збройних Сил, які хочуть удосконалити свої знання державної мови
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Згідно з повідомленням пресслужби, Кремінь обговорив важливість застосування державної мови у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.
"Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть удосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою. Радо сприятиму і в питаннях створення такої мережі й в інших військових формуваннях", - сказав Кремінь.
- У листопаді 2023 року екснардепка Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації.
- Водночас Кремінь сказав, що за 10 місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення закону про державну мову в ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.7 Купівля 37.7Продаж 38.34
- EUR Купівля 41Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе