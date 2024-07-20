В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики "Струм"

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За номером 15-49 громадяни та бізнес можуть отримати консультації з енергетичних питань, зокрема:

як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;

отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;

інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

"Метою запровадження урядової телефонної лінії "Струм" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.