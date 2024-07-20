В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики "Струм"
У суботу, 20 липня, в Україні запрацювала урядова телефонна лінія "Струм". Відтепер українці можуть отримати безкоштовно та цілодобово консультації з енергетичних питань
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
За номером 15-49 громадяни та бізнес можуть отримати консультації з енергетичних питань, зокрема:
- як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;
- отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;
- інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.
"Метою запровадження урядової телефонної лінії "Струм" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
- Напередодні Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергетичній системі України поліпшиться найближчим часом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе