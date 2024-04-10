В Україні збільшили термін компенсації за працевлаштування ВПО та створили програму для переселенців з інвалідністю

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що раніше компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб призначалася за два перші місяці роботи. Тепер цей термін подовжили до трьох місяців. Та створили аналогічну послугу щодо працевлаштування вимушених переселенців з інвалідністю, але з довшим строком компенсації.

"Якщо взяли на роботу ВПО з інвалідністю, то компенсація буде за перші пів року її роботи - раніше такої послуги не було. Розмір компенсації - 8 тисяч гривень за місяць, це мінімальна зарплата. Виплата змінюватиметься, якщо зміниться мінімалка", - зазначив Федоров.

Подати заяву можуть ФОП, або юридичні особи на порталі Дія, якщо вимушено переміщена особа працевлаштована офіційно.