У застосунок Дія повернули послугу для ВПО - тепер можна оформити одну заяву на всю родину

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Окрім оновлення, в якому довідку на всю сім’ю може оформити один член родини, через застосунок можна отримати виплати на дітей, які народилися після переїзду. Зазначається, що дані про них автоматично підтягнуться зі свідоцтва про народження.

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Як скористатися сервісом:

Оновіть Дію - Зайдіть у застосунок та натисніть - Сервіси - Послуги для ВПО - Допомога для ВПО.

Вкажіть своє поточне місцеперебування та підтвердьте геолокацію.

Якщо подаєте заяву на партнера чи дитину - додайте інформацію про них.

Виберіть картку еПідтримка, щоб отримувати грошову допомогу.

Вкажіть, яка допомога вам необхідна - потреби в медичному обслуговуванні, освіті або ж гуманітарці, та залиште контактні дані.

"Виплати надійдуть на картку того, хто подавав одну заяву для всіх. Довідка про ВПО буде в Дії, а гроші - на картці еПідтримка", - зазначив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Сервіс доступний лише для українців, які ще не мають довідки ВПО.