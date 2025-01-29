В Україні з'явилася медіатехнологія "викликати Портникова на дебати", - журналістка Чиченіна про закиди нардепки Безуглої на адресу публіциста
Журналістка Лєна Чиченіна розповіла, що останнім часом кілька людей намагаються додати собі медійності, запрошуючи Віталія Портникова на дебати
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Я побачила коментар Мар'яни Безуглої під дописом Віталія Портникова у мережі Facebook. Там вона закликала пана Віталія провести з нею дебати. Звісно, Портников їй відмовив. Взагалі, якщо говорити про цю історію, то в нас є певна технологія для медійності - "запроси Портникова на дебати й отримай обговорення". Існує ця технологія вже давно і нею користуються вже кілька людей. Звичайно Портников не погодиться, але вони отримують певну медійність. Перший раз, якщо мені не зраджує пам'ять, на такий крок пішов Олексій Арестович", - розповіла Чиченіна.
За словами журналістки, Мар'яна Безугла не перша, хто намагається запросити Віталія Портникова на дебати, щоб додати медійності своїй персоні.
"Ще в червні минулого року Олексій Арестович запросив на дебати Віталія Портникова. Сталось це після розмови пана Віталія з Латиніною, де він розніс її абсолютно. Варто також додати, що ведуться розмови про утворення нової політичної сили, яка буде просувати наратив про примирення з Росією. Там є такий персонаж як Любарський, який давно живе в США. Він теж запропонував Віталію Портникову дебати, знаючи, що той відмовиться. На цьому за допомогою свого політтехнолога Сергія Гайдая вони зробили собі медійну хвилю", - додала вона.
- 27 січня народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала допис Віталія Портникова у Facebook, де запросила публіциста на дебати. Згодом Віталій Портников відповів відмовою провести дебати на нардепкою.
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