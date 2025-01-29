В Україні з'явилася медіатехнологія "викликати Портникова на дебати", - журналістка Чиченіна про закиди нардепки Безуглої на адресу публіциста

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Я побачила коментар Мар'яни Безуглої під дописом Віталія Портникова у мережі Facebook. Там вона закликала пана Віталія провести з нею дебати. Звісно, Портников їй відмовив. Взагалі, якщо говорити про цю історію, то в нас є певна технологія для медійності - "запроси Портникова на дебати й отримай обговорення". Існує ця технологія вже давно і нею користуються вже кілька людей. Звичайно Портников не погодиться, але вони отримують певну медійність. Перший раз, якщо мені не зраджує пам'ять, на такий крок пішов Олексій Арестович", - розповіла Чиченіна.

За словами журналістки, Мар'яна Безугла не перша, хто намагається запросити Віталія Портникова на дебати, щоб додати медійності своїй персоні.

"Ще в червні минулого року Олексій Арестович запросив на дебати Віталія Портникова. Сталось це після розмови пана Віталія з Латиніною, де він розніс її абсолютно. Варто також додати, що ведуться розмови про утворення нової політичної сили, яка буде просувати наратив про примирення з Росією. Там є такий персонаж як Любарський, який давно живе в США. Він теж запропонував Віталію Портникову дебати, знаючи, що той відмовиться. На цьому за допомогою свого політтехнолога Сергія Гайдая вони зробили собі медійну хвилю", - додала вона.