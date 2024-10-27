В українському суспільстві неприязнь найбільше виражена між прихожанами ПЦУ та УПЦ, - Громадська мережа "ОПОРА"

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Найбільшу поляризацію ми зафіксували саме між прихильниками ПЦУ та УПЦ. Саме між цими групами населення найбільш виражена неприязнь. Що дуже цікаво, представники УПЦ МП не дуже вороже ставляться до інших. А от представники ПЦУ, які чули, або знають про співпрацю представників УПЦ МП з Росією, дуже вороже ставляться до них. Представники ПЦУ взагалі не готові взаємодіяти з представниками УПЦ МП. І найбільше це стосується особистої комунікації. До прикладу, ми запитували, чи готові люди одружитись з представником іншої церкви. От саме на таких питаннях відчувається найбільша дистанція між представниками ПЦУ та УПЦ МП", - розповіла Снопок.

За словами аналітикині, період дослідження припав на активне обговорення заборони УПЦ МП, тому це, ймовірно, могло вплинути на результати опитування.

"Представники ПЦУ говорять про те, що людям з УПЦ МП не можна довіряти. Натомість люди з УПЦ МП говорять, що представники ПЦУ до них байдужі. Втім, ще важливо зазначити, що коли ми проводили це дослідження, то саме в цей час відбулось активне обговорення заборони УПЦ МП. Тому це цілком могло вплинути на результат", - додала вона.