В Україну насуваються дощі з грозами: погода від Наталки Діденко 12 вересня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за її словами, усі регіони України накриють дощі з грозами.

У західних областях протягом дня очікується +19...+22 °C, у східній частині +28...+32 °C, на решті території України буде тепла погода: +25...+30 °C.

"Як бачите, дощі не сильно вплинуть на температурний повітряний режим", - написала Діденко.

Яку погоду очікувати в Києві

У Києві 12 вересня прогнозується дощ із грозами. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +27 °C.