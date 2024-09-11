В Україну насуваються дощі з грозами: погода від Наталки Діденко 12 вересня
У четвер, 12 вересня, більшість областей України накриють дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +19 °C до +30 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, за її словами, усі регіони України накриють дощі з грозами.
У західних областях протягом дня очікується +19...+22 °C, у східній частині +28...+32 °C, на решті території України буде тепла погода: +25...+30 °C.
"Як бачите, дощі не сильно вплинуть на температурний повітряний режим", - написала Діденко.
Яку погоду очікувати в Києві
У Києві 12 вересня прогнозується дощ із грозами. Максимальна температура повітря коливатиметься в межах +27 °C.
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Початок поточного тижня на більшій частині України прогнозувався з комфортною температура повітря. Проте у південних та в центральних областях можливі дощі.
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