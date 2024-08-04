В Україну повернеться спека до +40°C: скільки триматиметься температура, розповіла синоптикиня Наталка Діденко
За попередніми прогнозами, в Україну через тиждень, орієнтовно з 13-14 серпня, повернеться сильна спека
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, температура повітря може досягати +32+37 градусів, подекуди вище.
На прогностичній карті на 15 серпня навіть з'явилися +40 градусів, підкреслила синоптикиня.
Діденко поінформувала, що послаблення спеки, за попередніми знову ж прогнозами, з 19 серпня.
Фото: https://t.me/PohodaNatalka"Ще раз наголошую - прогноз орієнтовний, завчасність завелика, проте хай прогноз не справдиться, але підготуватися і подумати ніколи не завадить", - зазначила вона.
- У неділю, 4 серпня, циклон над значною частиною України спричинить опади у вигляді дощів із грозами.
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