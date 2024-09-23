В Умані запрацював особливий режим вʼїзду й пересування містом на тлі святкування Рош га-Шана

Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табунець.

"Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті, процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі", - написав він.

В етері телемарафону Табунець зазначив, що наразі тривають планові дії з підготовки до прибуття паломників, яких станом на 23 вересня налічується близько 1,5 - 2 тис. Водночас основне прибуття паломників-хасидів очікують з 29 вересня.

"Серед основних завдань - це, звісно, посилені заходи безпеки. Ми в цьому році залучаємо додаткові технічні засоби, зокрема, це буде 4, а не 2, як в минулому році, інтроскопи, які дадуть можливість проходити прискорену перевірку паломникам. Це підключення додаткових камер спостереження… Посилені патрулі ДСНС і Національної поліції. І відзавтра розпочинаються посилені заходи безпеки безпосередньо в районі паломництва", - розповів Табунець.

Він запевнив, що Умань готова до прийому гостей та водночас нагадав про заборону приносити до району паломництва й продавати алкогольні напої, піротехнічні засоби й вибухові речовини.

Також очільник Черкаської ОВА пояснив: наразі планують забезпечити 2-4 місця, через які можна буде потрапити в район паломництва.

"Що стосується місцевих мешканців: вони у вільному режимі проходитимуть за наявності своїх документів, які будуть демонструвати під час реєстрації", - додав він.