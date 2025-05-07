Вакансії в Україні перевірятимуть на вікову та гендерну дискримінацію
З 8 травня Держпродспоживслужба розпочне новий напрям діяльності — контроль за змістом оголошень про вакансії. Їх перевірятимуть на наявність дискримінації за віком і гендером
Про це повідомила пресслужба органа.
Моніторинг охопить усі вакансії, які публікують роботодавці та рекрутингові агентства. Основну увагу приділятимуть виявленню дискримінаційних формулювань — за віком, статтю, станом здоров’я, расою чи етнічним походженням.
Також орган зосередиться на фіксації маніпулятивних оголошень, які вводять кандидатів в оману щодо умов праці чи заробітку. Наприклад, якщо у вакансії не вказано нічні зміни чи випробувальний термін.
"Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та зробити їх відповідними до вимог законодавства. Це дозволить уникнути штрафів і збереже довіру кандидатів", — наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
У разі виявлення порушень громадян закликають звертатися до територіальних управлінь служби.
Метою нововведення у Держспоживслужбі назвали прагнення забезпечити прозорі та рівні умови на ринку праці.
- На початку листопада 2024 року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомляла, що для зростання економіки Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників. Водночас близько 8 млн громадян з тих чи інших причин економічно неактивні.
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