Вакансії в Україні перевірятимуть на вікову та гендерну дискримінацію

Про це повідомила пресслужба органа.

Моніторинг охопить усі вакансії, які публікують роботодавці та рекрутингові агентства. Основну увагу приділятимуть виявленню дискримінаційних формулювань — за віком, статтю, станом здоров’я, расою чи етнічним походженням.

Також орган зосередиться на фіксації маніпулятивних оголошень, які вводять кандидатів в оману щодо умов праці чи заробітку. Наприклад, якщо у вакансії не вказано нічні зміни чи випробувальний термін.

"Роботодавцям варто вже зараз переглянути свої оголошення та зробити їх відповідними до вимог законодавства. Це дозволить уникнути штрафів і збереже довіру кандидатів", — наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

У разі виявлення порушень громадян закликають звертатися до територіальних управлінь служби.

Метою нововведення у Держспоживслужбі назвали прагнення забезпечити прозорі та рівні умови на ринку праці.