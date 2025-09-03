"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія

Про це він сказав на засіданні у Верховній Раді, яке транслював нардеп Олексій Гончаренко.

"Учора Львів і вся Україна попрощалася з видатним українцем, справжнім героєм Андрієм Парубієм. Він був людиною, яка вміла об’єднувати парламент. Навіть своєю смертю він знову об’єднав усіх нас. Я без перебільшення можу стверджувати, що це був найкращий голова Верховної Ради", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що за часів Парубія парламент працював прозоро, а закони ухвалювалися у сесійній залі, а не "в темних кабінетах".

Політик підкреслив, що вбивство Парубія було організоване російськими спецслужбами та їхніми посібниками: "Андрія вбили не лише як політика, а як героя Революції. Це був постріл Кремля, русні, п’ятої колони та антимайдану. Постріл у наші ідеали, у Революцію Гідності".

За словами Порошенка, слідство вже довело, що організація замаху здійснювалася через телеграм-мережі, які сьогодні активно використовуються для координації терористичних дій проти України.

"Ми маємо зробити висновки. Настав час заборонити Telegram в Україні – раз і назавжди", – заявив він.

Порошенко закликав українців до єдності та дій, наголосивши, що найкращим вшануванням пам’яті Парубія стане не лише встановлення меморіальних знаків, а спільна боротьба за незалежність і державність України.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.



