"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що вбивство Андрія Парубія було не лише замахом на відомого політика, а й ударом по ідеалах Революції Гідності
Про це він сказав на засіданні у Верховній Раді, яке транслював нардеп Олексій Гончаренко.
"Учора Львів і вся Україна попрощалася з видатним українцем, справжнім героєм Андрієм Парубієм. Він був людиною, яка вміла об’єднувати парламент. Навіть своєю смертю він знову об’єднав усіх нас. Я без перебільшення можу стверджувати, що це був найкращий голова Верховної Ради", – сказав Порошенко.
Він наголосив, що за часів Парубія парламент працював прозоро, а закони ухвалювалися у сесійній залі, а не "в темних кабінетах".
Політик підкреслив, що вбивство Парубія було організоване російськими спецслужбами та їхніми посібниками: "Андрія вбили не лише як політика, а як героя Революції. Це був постріл Кремля, русні, п’ятої колони та антимайдану. Постріл у наші ідеали, у Революцію Гідності".
За словами Порошенка, слідство вже довело, що організація замаху здійснювалася через телеграм-мережі, які сьогодні активно використовуються для координації терористичних дій проти України.
"Ми маємо зробити висновки. Настав час заборонити Telegram в Україні – раз і назавжди", – заявив він.
Порошенко закликав українців до єдності та дій, наголосивши, що найкращим вшануванням пам’яті Парубія стане не лише встановлення меморіальних знаків, а спільна боротьба за незалежність і державність України.
Що відомо про вбивство Андрія Парубія
30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.
Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.
Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.
Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.
