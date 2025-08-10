Вдруге за літо: на забороненому пляжі у Затоці міни вбили трьох відпочивальників
У неділю, 10 серпня 2025 року, внаслідок підриву міни на узбережжі в районі курортного селища Затока Одеської області загинуло троє людей
Про це пише медіа "Думська" з посиланням на очевидців та поліцію.
Зазначається, що вибух стався близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району.
Наразі відомо, що міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді перебували люди.
У поліції журналістам повідомили, що правоохоронці виїхали на місце та збирають всю інформацію щодо інциденту. Пізніше стало відомо, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.
За даними обласної адміністрації, пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон, і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають. Голова ОВА Олег Кіпер наголосив, що нині на Одещині офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 - у місті Одеса, по одній - у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді.
Він закликав громадян не ігнорувати заборони та відпочивати лише там, де це офіційно дозволено.
- Подібний інцидент стався 7 червня. Тоді у селищі Затока двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху під час купання у морі.
