Вдруге за літо: на забороненому пляжі у Затоці міни вбили трьох відпочивальників

Про це пише медіа "Думська" з посиланням на очевидців та поліцію.

Зазначається, що вибух стався близько 11:30 між селищами Затока та Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району.

Наразі відомо, що міна підірвалася у морі, приблизно за 50 м від берега. У цей час у воді перебували люди.

У поліції журналістам повідомили, що правоохоронці виїхали на місце та збирають всю інформацію щодо інциденту. Пізніше стало відомо, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються.

За даними обласної адміністрації, пляжі в Затоці не входять до переліку відкритих зон, і дозволу там перебувати немає, хоча в містечку туристів приймають. Голова ОВА Олег Кіпер наголосив, що нині на Одещині офіційно функціонують 32 безпечні зони для купання: 30 - у місті Одеса, по одній - у Чорноморську та Приморському Ізмаїльського району. Кожна з них пройшла комплексну перевірку — наявність укриттів, відсутність мінної небезпеки як на суші, так і у воді.

Він закликав громадян не ігнорувати заборони та відпочивати лише там, де це офіційно дозволено.