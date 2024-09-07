Верховний суд передав Успенський собор в Каневі у власність держави
Верховний суд остаточно передав Успенський собор в Каневі у власність держави
Про це "Суспільному" розповіла виконувачка обовʼязків речниці Черкаської обласної прокуратури Світлана Чубенко.
За позовом Смілянської окружної прокуратури суд повернув собор у державну власність.
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"Протягом тривалого часу він перебував у незаконному володінні Київської митрополії Української православної церкви. Верховний Суд за результатами перегляду в касаційному порядку постановлених судових рішень погодився з доводами прокурора та висновками судів нижчих інстанцій про належність історичної споруди всьому українському народу", — зазначила Чубенко.
Довідка. Успенський собор - стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем.
- Раніше суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення – Успенський собор XII століття.
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