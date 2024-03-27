Прокуратура повернула у власність України стародавній Успенський собор у Каневі

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що у 2003 році виконавчий комітет Канівської міської ради надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на собор. Надалі це стало підставою для реєстрації права колективної власності.

"Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності", - йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн грн.

Довідка. Успенський собор - стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем.