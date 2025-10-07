Вибори в Україні можна буде провести через 3-4 роки після припинення вогню або угоди про мир, - Безсмертний

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Роман Безсмертний, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011).

"Ймовірність і можливість проведення виборів за умов перемир'я чи припинення вогню, і навіть за умов укладання угоди про мир, про що у нинішній ситуації можна фантазувати, але важливо розуміти, що це не створюює автоматично умови для проведення виборів. І так говорить національне законодавство, міжнародна практика, зокрема ОДІР/ОБСЄ, ті підрозділи БДІПЛ (Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини - ред.), які займалися практикою проведення виборів в післявоєнний, постконфліктний час", - зауважив Роман Безсмертний.

За його словами, це питання дуже ретельно вивчалося і розглядалося в ході роботи Нормандського формату, починаючи з 2014 року, і в тристоронній контактній групі в Мінському процесі. Вивчали питання щодо можливості проведення виборів і на територіях, які вже були окуповані на той момент, і загалом на території України.

"На ці питання дають відповідь скрижалі Мінського процесу. Ще раз хочу наголосити - припинення вогню, встановлення перемир'я, навіть укладання угоди автоматично не означає можливості проведення виборів. Стверджую, що в таких умовах, які нині склались, а це війна, після припинення бойових дій і довготривалого перемир'я чи укладання угоди довготривалого миру, вибори можна буде провести з точки зору вимог українського законодавства, норм ОБСЄ, міжнародного права, не раніше, ніж через три, а то чотири роки. Україна - держава, в якій існує така річ, як реєстр виборців, облік виборців, дуже ретельне виборче законодавство, конституційні вимоги для ведення виборчої кампанії. Я вже не кажу про те, що Україна є членом ОБСЄ, де існують дуже ретельні вимоги до проведення виборчої кампанії", - прокоментував дипломат.

Політик зазначив, що два попередні роки доводилося пояснювати українському воєнно-політичному керівництву, громадянам, за кордоном, що вибори не можуть бути проведені, тому що в Україні йде війна.

"Зараз настав час пояснювати іншу річ - міжнародна практика, практика ОБСЄ, законодавство України не дають право, ще раз хочу наголосити, автоматично з припиненням вогню, укладанням угоди розпочинати виборчий процес. Бо є цілий ряд чинників, які не діяли ще 10 років, навіть 5 років, які знімали цілу низку вимог до проведення виборчої кампанії. У нинішніх умовах таких виборів провести неможливо. Я ще раз хочу підкреслити - три, а то й чотири роки для того, щоб ситуація була стабілізована, щоб відновилися реєстри виборців, розвинулася і вибудувалася адміністративна система, що забезпечує права учасників виборчого процесу", - резюмував Безсмертний.