Від кордону Румунії до лінії фронту в Запоріжжі: американська пара організувала благодійний забіг на підтримку українців

Про це інформує кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Американська пара фіналізувала марафон у Києві, пробігши від монумента "Батьківщина-Мати" до Михайлівської площі. Загалом забіг від кордону Румунії до лінії фронту в Запоріжжі тривав три тижні.

Акція "Ні… можу, заради України" є спільним проєктом із благодійною організацією Reaching Beyond Ourselves (RBO) на підтримку Капеланського батальйону Маріуполя та дитячого будинку "Республіка Пілігрим" в Івано-Франківській області.

Головними організаторами цієї ініціативи виступає виконавчий директор RBO Райан Біртчер разом із дружиною Мілою, при цьому Райан також перетинає країну на велосипеді.

Команда сподівається, що ця акція приверне увагу до України. Також учасники забігу своєю ініціативою нагадують українському народу, що про них пам'ятають і підтримують.