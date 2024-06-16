Видалення Апаратом ВРУ підписів депутатів: громадська активістка Федорів розповіла про деталі

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Якби вони прийняли реформу, то у нас би не було проблем, але я наголошую на тому, що, дійсно, депутати мають отримувати гідні зарплати й змінювати треба це вже зараз. Чому? - Тому що після перемоги будуть вибори й для нас критично важливо, щоб нормальні люди були готові йти в парламент. Якщо ми подивимось на реальне навантаження народних депутатів і дамо їм зарплату 30 тис. грн, ви розумієте, що і ФСБ працює - пропонує комусь гроші й бізнесмени не заходять у владу, то нормальні люди подумають: може буду собі працювати в бізнесі, зароблю три-чотири тисячі доларів і не піду в парламент. Тоді яку якість законотворчості ми отримаємо навіть не в тому складі парламенту, який ми зараз не можемо змінити, через війну, а в новому складі парламенту. Це буде визначено на п'ять років і країна просто затримається в розвитку", - пояснила громадська активістка.

За її словами, реформа має урегулювати 70% ставки і 30% премій, а не навпаки.

На запитання як реалізувати ці зміни, якщо під постановою зникають підписи, Федорів відповіла: "Дві історії: постанова - це не реформа, тобто парламент має зробити окремо реформу. Крім того, є кричущий випадок, коли народні депутати реєструють ініціативу, вони її підписали, а потім зникають підписи, бо їм з Апарату починають писати: прибирайте, відкликайте. Тут починається питання в громадян: а де суб'єктність народних депутатів. Ми не говоримо про популізм, що треба опускати зарплати, зменшувати кількість - нам треба реформа. Тут в конкретному випадку реально є елементи тиску, коли парламентарям, народним депутатам кажуть: прибирайте підписи під постановою. Виходить як ти підписуєш в тебе одна воля, а потім в тебе інша воля і ти забираєш свій підпис. І ця воля сформована Апаратом Верховної Ради - це треш", - підсумувала журналістка.

Що передувало

Депутатки Галина Третьякова та Олександра Устінова заявили, що майже 100 депутатів підтримали проєкт рішення про скорочення чисельності співробітників Апарату та зниження їх заробітних плат, але 13 підписів загадково зникли. Вони звинувачують апарат парламенту у втручанні в електронну систему, що є незаконним.

Як сказала Устінова, тільки представники Апарату можуть видаляти підписи, оскільки депутати не мають доступу до системи. Також наголосила на значному розриві у заробітних платах між керівництвом апарату та депутатами, зазначивши, що керівники отримують 1,2-1,5 млн гривень, водночас як депутати - лише 400-500 тисяч гривень на рік.

Третьякова стверджує, що в Апараті є 200 вакансій, які дозволяють виплачувати великі премії іншим співробітникам. Додатково, депутатки повідомляли, що після ознайомлення співробітників Апарату з проєктом постанови, вони почали залякувати депутатів і вручну видаляти підписи. Третьякова зокрема стверджує, що на депутатів чиниться тиск з боку керівника апарату ВРУ Вячеслава Штучного.

Пресслужба Апарату Верховної Ради на своєму сайті опублікувала заяву, у якій повідомляється, що до реєстрації постанови Третьяковою 14 червня було отримано 13 заяв від депутатів про вилучення своїх підписів. У заяві також сказано, оскільки це сталось до реєстрації документа, Апарат парламенту вжив заходи для коригування списку підписантів.

Нагадаємо, бюджет Верховної Ради на 2024 рок передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВРУ на суму 2,95 мільярда гривень, що на 300 мільйонів більше, ніж передбачалось.