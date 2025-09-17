"Відголоски майбутніх виборчих кампаній": політолог Таран про заяву Садового щодо прослуховування
На питання, звідки взялася прослушка в кабінеті міського голови Львова Андрія Садового, мають відповідати правоохоронці
Про це сказав політолог Сергій Таран в етері Еспресо.
Він прокоментував заяву міського голови Львова, який публічно у відео запитав, хто його прослуховує.
"Я думаю, що на це питання точно мають відповідати правоохоронці. Це питання буде використовуватися в політиці. І я думаю, що вже заяви звучать політично. Хто б це не робив, а все-таки мені здається, що правоохоронці можуть дати відповіді на це питання, хоча б з огляду на те, що будинок там, де сидить мер, напевно ж якось охороняється і туди так не просто потрапити. Тому, я думаю, що, у зв'язку з тим, що туди не так нелегко потрапити, напевно, правоохоронці можуть сказати щось більше", - заявив політолог.
Таран додав, ще хотілося, щоб правоохоронці, напевно, і озвучували ті справи, у зв'язку з якими, можливо, ця прослушка і була поставлена.
"Я, чесно кажучи, зараз уникнув би відповіді, хто за цим стоїть, але я переконаний, що в тому, що ви почули від пана мера Садового, вже можна почути такі відголоски майбутніх виборчих кампаній. Я думаю, це точно буде використовуватись", - підсумував він.
- Як раніше повідомив Андрій Садовий, 17 вересня у його кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. А приводом до знахідки стало те, що один з телефонів в його робочому кабінеті почав "виснути", отож його віддали в ремонт. Виявилося, що у звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці.
- Слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови.
