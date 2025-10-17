Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад
Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад

Влад Дідусь
17 жовтня, 2025 п'ятниця
15:44
Суспільство Терапевтичний сад, ВДНГ

На київському ВДНГ відкрили Терапевтичний сад: тут є адаптивний спортивний майданчик, зона тілесних практик, зелена кімната та зона терапевтичного садівництва

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Природа відновлює! Ми спроєктували сад таким чином, щоб він впливав на 5 органів чуттів. Але ядром терапевтичного саду є саме зона садівництва, в якій можна працювати як на кріслі колісному, так і на землі", - розповідає співзасновник проєкту Макс Яковер.

Зона терапевтичного садівництва - унікальна для столиці. На звичайних та піднятих грядках можна саджати та доглядати за рослинами. Простір адаптований для людей з інвалідністю.

"Тут висаджено понад 12 тис. рослин. Вони різні, їх підбирали експертами з ландшафтного дизайну. Програма по рослинах збалансована спеціально для того, щоб протягом всього року сад мав красивий вигляд і вирішував функції дотику, запаху та різної текстури", - додає директор з розвитку ВДНГ Євген Мушкін.

Терапевтичний сад, ВДНГ

фото: Катерина Галко/Еспресо

Керівниця проєкту "Терапевтичний сад ВДНГ" пані Лада пояснює: "Насправді, навіть просто копання в землі, в просторі, який є безпечним - це важливо. Це допомагає нам заземлитися, бути в моменті й відчувати щось тут і зараз".

Під час створення Саду, команда організаторів радилася з психологами, ерготерапевтами, арттерапевтами, ветеранами та волонтерами.

"Все залежить від того, що ветеранам потрібно. Ось від цього варто відштовхуватися. І тільки тоді робити висновки. Мені наразі подобається боулінг і от зараз спробував ось це цікаве заняття. Поки так. А у хлопців різні бажання, різні думки. У кожного по-різному. Потрібно возити їх та перевіряти, що їм хочеться", - каже ветеран та колишній військовополонений Тарас. 

Волонтер та учасник ГО "Група активної реабілітації" Олексій додав: "Приїжджали, давали свої поради: як буде краще, як буде зручніше. Молодці, все врахували, все дуже зручно. Якраз те, що ми проговорювали, робочу зону - вийшло дуже класно".

Терапевтичний сад, ВДНГ

фото: Катерина Галко/Еспресо

Після успішного тестування пілотного проєкту такі терапевтичні сади можуть стати частиною реабілітаційного та постреабілітаційного процесу в Україні. Вони мають зʼявитися при шпиталях, реабілітаційних центрах, лікарнях та у публічних просторах кожної громади.

"Для нас партнерство в цьому проєкті є більше можливістю, яка дасть нам описати й створити стандартизовані методики: як дати відповідні інструменти в громади, як створити подібно, як це має виглядати, що тут має бути, які фахівці мають працювати, як зробити не просто інфраструктурний проєкт, а цілісну екосистему", - розповідає заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.

  • Терапевтичний сад розташований у лісовій зоні ВДНГ. Відтепер він доступний для усіх охочих з'єднатися із природою. Та знайти психологічний спокій після пережитих стресів.
