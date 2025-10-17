Відновитися фізично та емоційно: на ВДНГ у Києві відкрили Терапевтичний сад

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко.

"Природа відновлює! Ми спроєктували сад таким чином, щоб він впливав на 5 органів чуттів. Але ядром терапевтичного саду є саме зона садівництва, в якій можна працювати як на кріслі колісному, так і на землі", - розповідає співзасновник проєкту Макс Яковер.

Зона терапевтичного садівництва - унікальна для столиці. На звичайних та піднятих грядках можна саджати та доглядати за рослинами. Простір адаптований для людей з інвалідністю.

"Тут висаджено понад 12 тис. рослин. Вони різні, їх підбирали експертами з ландшафтного дизайну. Програма по рослинах збалансована спеціально для того, щоб протягом всього року сад мав красивий вигляд і вирішував функції дотику, запаху та різної текстури", - додає директор з розвитку ВДНГ Євген Мушкін.

фото: Катерина Галко/Еспресо

Керівниця проєкту "Терапевтичний сад ВДНГ" пані Лада пояснює: "Насправді, навіть просто копання в землі, в просторі, який є безпечним - це важливо. Це допомагає нам заземлитися, бути в моменті й відчувати щось тут і зараз".

Під час створення Саду, команда організаторів радилася з психологами, ерготерапевтами, арттерапевтами, ветеранами та волонтерами.

"Все залежить від того, що ветеранам потрібно. Ось від цього варто відштовхуватися. І тільки тоді робити висновки. Мені наразі подобається боулінг і от зараз спробував ось це цікаве заняття. Поки так. А у хлопців різні бажання, різні думки. У кожного по-різному. Потрібно возити їх та перевіряти, що їм хочеться", - каже ветеран та колишній військовополонений Тарас.

Волонтер та учасник ГО "Група активної реабілітації" Олексій додав: "Приїжджали, давали свої поради: як буде краще, як буде зручніше. Молодці, все врахували, все дуже зручно. Якраз те, що ми проговорювали, робочу зону - вийшло дуже класно".

фото: Катерина Галко/Еспресо

Після успішного тестування пілотного проєкту такі терапевтичні сади можуть стати частиною реабілітаційного та постреабілітаційного процесу в Україні. Вони мають зʼявитися при шпиталях, реабілітаційних центрах, лікарнях та у публічних просторах кожної громади.

"Для нас партнерство в цьому проєкті є більше можливістю, яка дасть нам описати й створити стандартизовані методики: як дати відповідні інструменти в громади, як створити подібно, як це має виглядати, що тут має бути, які фахівці мають працювати, як зробити не просто інфраструктурний проєкт, а цілісну екосистему", - розповідає заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько.