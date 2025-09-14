Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"

Про це завчасно попереждала поліція Черкащини.

"У мікрорайоні паломництва буде заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів, а також предметів, що імітують зброю", - наголошують правоохоронці.

Поліцейські також перевірятимуть осіб та транспортні засоби, які прибуватимуть до Умані.

Патрулюватимуть екіпажі поліції та патрулі у пішому порядку.

В місті, як і в попередні роки, діятиме особливий режим в’їзду та виїзду.

Буде заборонено в'їзд транспортних засобів на такі ділянки:

- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Дерев'янка (база ТОВ "Стандарт Будівельний");

- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Горіхова;

- з села Родниківка до міста Умань, на вулицю Павлова.

З посиленим контролем буде дозволено проїзд за наступними маршрутами:

- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Дерев'янка;

- з траси М-05 до міста Умань, на вулицю Інтернаціональну;

- з села Городецьке (Паланська громада) до міста Умань, на перехресті вулиць Городецька та Максима Залізняка;

- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Михайлівську;

- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Вокзальну;

- з села Родниківка (Паланська громада) до міста Умань, на вулицю Київську;

- з траси М-05 Київ-Одеса до міста Умань, на вулицю Визволителів (в'їзд дозволено лише хасидам).