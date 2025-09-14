Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"
У зв'язку із прибуттям прочан-юдеїв на місце поховання цадика Нахмана у місті Умань Черкської області, починаючи з понеділка, 15 вересня 2025 року, там посилюватимуть заходи безпеки
Про це завчасно попереждала поліція Черкащини.
"У мікрорайоні паломництва буде заборонений продаж алкогольних напоїв, феєрверків і піротехнічних засобів, а також предметів, що імітують зброю", - наголошують правоохоронці.
Поліцейські також перевірятимуть осіб та транспортні засоби, які прибуватимуть до Умані.
Читайте також: Кожної осені в Умань приїжджають 30 тисяч хасидів. Що вони шукають в Україні
Патрулюватимуть екіпажі поліції та патрулі у пішому порядку.
В місті, як і в попередні роки, діятиме особливий режим в’їзду та виїзду.
Буде заборонено в'їзд транспортних засобів на такі ділянки:
- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Дерев'янка (база ТОВ "Стандарт Будівельний");
- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Горіхова;
- з села Родниківка до міста Умань, на вулицю Павлова.
Читайте і дивіться також: Як хасиди святкують юдейський Новий рік в Умані. Фоторепортаж Reuters
З посиленим контролем буде дозволено проїзд за наступними маршрутами:
- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Дерев'янка;
- з траси М-05 до міста Умань, на вулицю Інтернаціональну;
- з села Городецьке (Паланська громада) до міста Умань, на перехресті вулиць Городецька та Максима Залізняка;
- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Михайлівську;
- з траси М-30 до міста Умань, на вулицю Вокзальну;
- з села Родниківка (Паланська громада) до міста Умань, на вулицю Київську;
- з траси М-05 Київ-Одеса до міста Умань, на вулицю Визволителів (в'їзд дозволено лише хасидам).
- Святкування Рош га-Шана має відбутися 22-24 вересня.
- Біла Церква
