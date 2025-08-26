"Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном
Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат, ексдепутат Чернігівської міської ради, проживає за кордоном
Про це вона сказала "Радіо Свобода" на полях Національного молитовного сніданку в Києві.
На запитання журналістки, чи відповідає дійсності інформація, що її брат виїхав з України та не повернувся, Свириденко відповіла, що він "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення.
На уточнення, чи не повернувся він в Україну, Свириденко сказала, що брат "проживає за кордоном".
- Віталій Свириденко у 2020 році він був обраний депутатом Чернігівської обласної ради від "Слуги Народу", однак у 2023 році склав повноваження. Раніше нардепка Марʼяна Безугла писала про те, що він виїхав вчитися до Лондона і не повернувся.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.65
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе