Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном

"Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2025 вiвторок
00:28
Суспільство

Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат, ексдепутат Чернігівської міської ради, проживає за кордоном

Зміст

Про це вона сказала "Радіо Свобода" на полях Національного молитовного сніданку в Києві.

На запитання журналістки, чи відповідає дійсності інформація, що її брат виїхав з України та не повернувся, Свириденко відповіла, що він "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення.

На уточнення, чи не повернувся він в Україну, Свириденко сказала, що брат "проживає за кордоном".

  • Віталій Свириденко у 2020 році він був обраний депутатом Чернігівської обласної ради від "Слуги Народу", однак у 2023 році склав повноваження. Раніше нардепка Марʼяна Безугла писала про те, що він виїхав вчитися до Лондона і не повернувся.
2025, вiвторок
26 серпня
00:50
Зеленський
Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
2025, понедiлок
25 серпня
23:56
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах
23:26
ЄС США
Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
22:55
Трамп і Путін
Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь
22:27
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 136 боїв, з них 43 – на Покровському напрямку
22:20
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
22:18
Рамштайн
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
22:15
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України
21:49
Укрпошта біля вокзалу у Рівному
Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
21:03
Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
20:30
Трамп
"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
19:57
Огляд
дитсадок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
19:56
Інфографіка
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту
19:30
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ
19:29
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express
19:13
Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт
19:08
Валерій Залужний
Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
18:57
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Україна і Литва домовились про спільне виробництво зброї: які у цього перспективи та чим європейський союзник може нам допомогти
18:39
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
18:09
Spotify
Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні
18:08
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий
18:04
OPINION
Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу
18:00
скеровано до суду
До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
17:55
військові США
У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
17:55
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
17:47
Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
17:37
Ексклюзив
"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років
17:35
у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"
Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man
17:28
робота_документи_підрахунки
Проєкт нового Трудового кодексу вийшов на фінішну пряму: в уряді кажуть, що він наблизить Україну до ЄС
17:22
TikTok
TikTok посилить боротьбу з дезінформацією перед виборами в Молдові
17:16
зерно, пшениця, комбайн
Зросла кількість вагонів із зерном, що прямують до портів Великої Одеси
17:03
Ексклюзив
Зросте дальність ураження вглиб ворожого тилу: головред Мілітарного про продаж Україні американських ракет ERAM
16:33
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Зеленський: Відмова від подальшого захоплення українських територій – це не поступки
16:07
Starlink
Вето Навроцького позбавляє Україну фінансування доступу до Starlink, - віцепрем'єр Польщі Гавковський
16:02
OPINION
Державо, будь ласка, не кради й не бреши
15:58
Огляд
Україна Польща
"А якщо всі українці виїдуть, хто тоді працюватиме?": вето президента Польщі на виплати біженцям спричинило хвилю обговорень
