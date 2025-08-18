Вимоги Путіна надати російській мові статус офіційної цинічні й неприйнятні,— мовна омбудсманка

Про це йдеться у заяві уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської, розміщеної на facebook.

Мовна омбудсманка назвала вимоги Володимира Путіна надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію неприйнятними.

"Путін вкотре намагається диктувати Україні свої умови: серед "вимог", озвучених під час переговорів із Дональдом Трампом, — надати російській мові статус офіційної та легітимізувати московську патріархію. Ці вимоги – цинічні й неприйнятні. Вони не мають нічого спільного з правами людини чи свободою вибору. Це – зброя ідеологічної війни, спрямована на підрив української незалежності, розкол суспільства та повернення нас у колоніальний статус", - наголосила Івановська.

За словами омбудсманки, російська мова – це не "мова спілкування", як намагається представити кремль, а інструмент імперської політики, яким століттями насаджували меншовартість, знищували українську культуру й намагалися стерти українську ідентичність.

"Московська патріархія – частина того ж механізму підкорення", - уточнила Івановська.

Вона підкреслила, що Україна вже заплатила величезну ціну за право бути собою.

"Тисячі життів віддані на фронті, в наших мирних містах та селах – й кожне із них доводить: наша мова, наша віра, наша культура не продаються і не обмінюються на примарний "мир". Ми маємо бути свідомими: поступки у мовному питанні дорівнюють поступкам у питанні свободи", - зазначила вона.

Уповноважена із захисту державної мови додала, що крок назад у мовному питанні є кроком до втрати держави.

"Українська була, є і буде єдиною державною мовою. Наша сила – у власному слові. Наша свобода – в українській мові. Мова – це зброя. І ми не дозволимо її відібрати", - підсумувала Уповноважена.