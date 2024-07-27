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Виплати до Дня Незалежності: хто має право на грошову допомогу?

Крістіна Слончак
27 липня, 2024 субота
17:48
Суспільство Виплати до Дня Незалежності

До Дня Незалежності визначені категорії людей мають право на отримання разової фінансової виплати. Однак, деяким громадянам потрібно встигнути подати заяви

Зміст

З метою підтримки ветеранів, жертв нацистських переслідувань та громадян, які мають особливі заслуги, в Україні продовжують діяти програми разової грошової допомоги. У 2024 році, як і раніше, передбачено виплату такої допомоги до Дня Незалежності України.

Процедура надання такої разової фінансової допомоги визначена Законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", затверджені постановою уряду від 27 грудня 2023 року № 1396.

Хто може отримати разову виплату до Дня Незалежності України?

Щороку до Дня Незалежності надається разова грошова допомога ветеранам війни та іншим категоріям громадян. Цьогоріч сума виплат варіюється у межах 450-3100 гривень, зокрема:

  • 450 грн - учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, люди, які були насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів та підпільників, а також інші учасники боротьби з націонал-соціалістичним режимом;
  • 650 грн – для членів родин загиблих ветеранів війни, вдовам (вдівцям) померлих людей з інвалідністю внаслідок війни, а також вдовам (вдівцям) померлих учасників бойових дій, ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя людьми з інвалідністю, які не вступити в шлюб вдруге;
  • 1000 грн – для учасників бойових дій та постраждалих у Революції Гідності, колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів та інших місць примусового утримання;
  • 3100 гривень – для людей, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (які не досягли 14 років на момент позбавлення волі) в’язнів концтаборів/гетто та інших місць примусового тримання, які визнані людьми з інвалідністю, розмір допомоги визначено наступним чином:

  • перша група інвалідності – 3100 грн;
  • друга група інвалідності – 2900 грн;
  • третя група інвалідності – 2700 грн;

новини Львівщини

Фото: ілюстративне фото

Як подати заявку на виплату?

У ПФУ зазначають, що процедура виплати залишиться такою ж, як була минулого року. Тобто, для пенсіонерів, які мають право на отримання такої допомоги, вона буде зарахована із серпневою пенсією без потреби подання будь-яких додаткових заявок.

Ветерани війни, які служать чи працюють та не входять до числа пенсіонерів, отримають свої кошти через небюджетні рахунки військових частин або організацій, де вони служать/працюють, на основі поданих заявок (включно з тими, що подані через вебпортал ПФУ).

Громадянам, які претендують на допомогу, але не є пенсіонерами та не працюють чи не служать, слід подати заяву довільної форми до Пенсійного фонду України. Виплата буде зроблена на поточний рахунок у вибраному банку за місцем проживання заявника.

Коли кінцевий термін подачі заявок для отримання грошової виплати?

Заявки на разову грошову виплату необхідно подати до 1 серпня цього року.

Однак, у Пенсійному фонді зазначають, якщо з якихось причин не вдається подати заяву в зазначений термін, тоді є можливість зробити це до 1 жовтня поточного року.

Теги:
Новини
бюджет
Пенсійний фонд
День Незалежності
День Незалежності України
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