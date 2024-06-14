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Випускники білоцерківської школи відмовилися від святкувань заради купівлі дронів

14 червня, 2024 п'ятниця
16:21
Суспільство Випускники білоцерківської школи

Цьогоріч багато випускників 4, 9 та 11 класів на Рівненщині, Франківщині, Житомирщині та інших регіонах відмовилися від святкування випускних, ошатного вбрання, замовлення фото- та відеозйомки, аби придбати дрони для захисників. Білоцерківські учні також долучилися до такого патріотичного руху

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Про це йдеться у сюжеті Еспресо. Біла Церква. 

Без дорогих суконь та костюмів, зачісок, букетів та святкування в ресторані. Натомість на зекономлені кошти придбали військовим три FPV дрони. Таку ініціативу проявили випускники 9 класу "Першої Білоцерківської гімназії" в день Останнього дзвоника. Як розповідає одна з учениць Софія, благодійність підтримали всі, адже вважають, що навіть невеликими кроками варто наближати перемогу.

"Бачили, що люди долучаються, наші батьки та діти разом скидають кошти, хочуть допомогти. В нас в школі організовували благодійний ярмарок. Ми звернулися з проханням взяти певну суму грошей в школи на цьому ярмарку. І школа нам також допомогла для того, щоб купити третій дрон для захисників", - каже учениця 9 класу Білоцерківського ліцею "Перша Білоцерківська гімназія" Софія Костюченко.

Софія Костюченко

 

Загалом школярі зібрали 42 тис. грн та були більш, ніж задоволені. Їхня ціль - допомогти рідній 72 бригаді імені Чорних Запорожців. Дрони вручили батьку однокласниці, який воює на фронті. Діти вірять, що такий подарунок неодмінно знищить ворожу техніку. 

"Ми звісно хотіли мати якийсь випускний. Тому що 9 клас, багато хто розходиться по інших навчальних закладах… Але - це була хороша пропозиція і ми всі однозначно підтримали її - скидали, хто скільки може - це велике діло в наші часи", - розповідає учениця 9 класу Білоцерківського ліцею "Перша Білоцерківська гімназія" Вероніка Підпала.

Вероніка Підпала

 

Передачу безпілотників юні волонтери провели після святкової лінійки, також усі разом підписали прапор для оборонців.

"Це було побажання військових. І ми розуміли, що найоптимальніший варіант - це дрони", - каже учениця Софія Дудар.

Софія Дудар

 

Пишається таким вчинком і класна керівниця 9-Г, каже, її учні завжди були патріотично налаштовані.

"В основному, в моєму класі знаходяться дівчата, досить такі, свідомі, патріотичні діти, з патріотичним настроєм. Зростає, дійсно, гідне покоління молодих українців, які будуть захищати нашу Україну-неньку і ніколи не залишаться осторонь нашої біди. Бо живемо ми в не легкий час, під час війни. Я дуже підтримую рішення дівчат зібрати на дрони. У нас клас підібрався таким чином, що у багатьох дітей батьки або воюють, або в тилу ЗСУ знаходяться. Так чи інакше: неопосередковано відчувають негативні наслідки війни на собі", - зауважує класна керівниця 9-г класу Білоцерківського ліцею "Перша Білоцерківська гімназія" Людмила Пасько.

Людмила Пасько

 

Своєю чергою Чорні Запорожці подякували випускникам і зазначили, що з таким молодим поколінням вони впевнені у нашому майбутньому та перемозі. 

Авторка: Любов Геращенко 

Теги:
Новини
Україна
освіта
Біла Церква
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
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