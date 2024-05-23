"Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму": Сирський та Зеленський привітали морських піхотинців

Про це він написав у Telegram.

Він відзначив, що сьогодні піхотинці зустрічають своє свято в боях із російськими загарбниками.

"Вірний завжди!" - щохвилини в жорстких боях ви стверджуєте гасло морпіхів. Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму. Тисячі знищених підрозділами морської піхоти загарбників - найкраще тому свідчення. Ви не тільки захищаєте нашу землю, але й демонструєте світові, що Україна - непереможна" - написав він.

Сирський зазначив, що морпіхи - це "ті, хто першими йдуть у бій, хто зупиняє ворога і дає нам надію на мирне майбутнє".

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Вічна пам'ять воїнам-морпіхам, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Їхній подвиг не буде забутий, а пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо вдячні за їхню жертовність і відвагу. Дякую кожному воїну-морпіху за надійність і вірність Україні. Ваш незламний та непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм є запорукою нашої Перемоги", - наголосив головнокомандувач.

Президент України також привітав морських піхотинців із професійним святом.

"У цій війні - і з 2014 року, і після 24 лютого - наші морпіхи демонструють справжній героїзм і стійкість. Це сильні та одні з найбільш результативних воїнів, які проявляють справжній український характер і часто принципово змінюють ситуацію на полі бою на користь України. Дякую всім підрозділам морської піхоти, які бʼються заради нашої держави та роблять усе, щоб наблизити українську перемогу!" - написав Зеленський.