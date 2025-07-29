"Вітер з боку окупованої території": Андрющенко заявив про збільшення рівня радіоактивного випромінювання в Запоріжжі
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про збільшення рівня радіоактивного випромінювання у Запоріжжі
Про це інформує Telegram-канал керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка "Андрющенко Time".
За його словами, коливання радіаційного фону збіглися з напрямком вітру — він дув із боку тимчасово окупованих територій
"Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль русня нагнітає та розповідає про якись уявні удари, пожежі по ЗАЕС і все таке", - наголосив він.
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- 14 липня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що команда на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) повідомила про сотні пострілів зі стрілецької зброї.
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