Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Вийшов термін, який Держслужба з етнополітики дала УПЦ для усунення зв'язків із РПЦ: що каже Онуфрій

Вийшов термін, який Держслужба з етнополітики дала УПЦ для усунення зв'язків із РПЦ: що каже Онуфрій

Тетяна Яворська
18 вересня, 2025 четвер
20:02
Суспільство Онуфрій

18 вересня минув термін, до якого Київська митрополія УПЦ мала розірвати зв’язки з Російською православною церквою. У приписі Держслужби вказано термін усунення порушень до 18 серпня, однак продовжити його можна було ще на 30 днів. Очільник УПЦ Онуфрій (Орест Березовський) відмовився виконувати припис ДЕСС і назвав їх надуманими

Зміст

Про це для Еспресо розповіли у Державній службі з етнополітики та свободи совісті.

"ДЕСС направила позов до суду. Далі рішення має прийматись в судовому порядку. Звертаємо увагу, що закон дає можливість релігійній організації виконати вимоги припису в будь-який момент до оголошення рішення суду про її припинення", – пояснили у Держслужбі з етнополітики.

Там зазначили, що звернення до суду не є опцією, а, власне, прямою вимогою закону в разі визнання релігійної організації афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. Такою в липні цього року і була визнана Київська митрополія УПЦ.

"Термін усунення порушень, згідно законодавства, 18 серпня 2025 року. Встановлений строк подання звіту про усунення порушень може бути продовжений ДЕСС за вмотивованим клопотанням релігійної організації, але не більш як на 60 днів", - писав Інститут релігійної свободи.

Що вимагає припис Держслужби з етнополітики

Впродовж зазначеного терміну Київська митрополія УПЦ мала виконати Припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації і усунути виявлені порушення у такі способи:

  • надати рішення найвищих органів церковної влади та управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ, зокрема канонічних, богословських, церковно-адміністративних, а також на вираження позиції УПЦ з актуальних проблем сучасного суспільства, щодо виходу УПЦ зі структури РПЦ. Відповідне рішення довести до членів об’єднання УПЦ. Надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення та щодо доведення його до членів об’єднання УПЦ.
  • надати рішення найвищих органів церковної влади та управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ, зокрема канонічних, богословських, церковно-адміністративних, а також на вираження позиції УПЦ з актуальних проблем сучасного суспільства, щодо втрати чинності для УПЦ усіх положень Статуту РПЦ. Відповідне рішення довести до членів об’єднання УПЦ. Надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення та щодо доведення його до членів об’єднання УПЦ.
  • надати рішення найвищих органів церковної влади та управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ, зокрема канонічних, богословських, церковно-адміністративних, а також на вираження позиції УПЦ з актуальних проблем сучасного суспільства, щодо відкликання священнослужителів, ченців, черниць УПЦ зі складу Священного Синоду РПЦ, Архієрейського та Помісного соборів РПЦ, Міжсоборної присутності РПЦ, синодальних відділів та інших керівних та церковно-канонічних органів РПЦ та/або релігійних організацій ‒ канонічних підрозділів РПЦ. Відповідне рішення довести до членів об’єднання УПЦ. Надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення та щодо доведення його до членів об’єднання УПЦ.
  • надати рішення найвищих органів церковної влади та управління, уповноважених на прийняття рішень щодо вирішення питань життя УПЦ, зокрема канонічних, богословських, церковно-адміністративних, а також на вираження позиції УПЦ з актуальних проблем сучасного суспільства, щодо визнання недійсними прийняті статутними органами управління РПЦ рішень з канонічних і організаційних питань діяльності УПЦ щодо анексії єпархій УПЦ, призначення РПЦ керівників єпархіальних управлінь УПЦ. Відповідне рішення довести до членів об’єднання УПЦ. Надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення та щодо доведення його до членів об’єднання УПЦ.
  • публічно заявити в усній або письмовій формі про свою незгоду з призначенням до статутних органів управління РПЦ та підготувати відповідну заяву для припинення повноважень і розірвання зв’язків з РПЦ. Надати відповідне підтвердження щодо ухваленого рішення.

Реакція УПЦ

Як уточнили у Держслужбі з етнополітики митрополит Онуфрій відмовився виконувати припис і назвав його пункти фікцією.

"Проаналізувавши Припис про усунення порушень та результати дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості, Київська Митрополія Української Православної Церкви дійшла висновку, що пункти Припису з зобов’язанням усунути порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації, є фікційними, не мають стосунку до Української Православної Церкви, а тому не можуть бути взяті до виконання", – зацитували Онуфрія у ДЕСС.

Крім того, 9 вересня Київська митрополія УПЦ подала позов до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, в якому просить суд визнати протиправним та скасувати наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про причетність до РПЦ.

  • Як ми писали раніше, Київська митрополія УПЦ може припинити існування, якщо не розірве зв’язки з Російською православною церквою
