Військово-облікові дані оновили 65 тис. українців, які перебувають за кордоном

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

За його словами, протягом 60 днів свої обліково-військові дані оновили 65 тис. українців, які наразі перебувають за кордоном.

"Ми маємо дійсно показники такі: 65 тисяч українців за кордоном оновили свої дані протягом 60 днів. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Чехія і Канада. А взагалі по всьому світу дуже активно люди це робили саме за допомогою застосунку Резерв+", - розповів він.

Також Лазуткін додав, що чимало громадян, які зараз перебувають за межами України, хочуть доєднатися до Сил оборони.