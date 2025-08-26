Влада продовжує займати "страусячу" позицію": нардепка Фріз про законопроєкт щодо виїзду чоловіків за кордон

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

"Після початку широкомасштабного вторгнення було запроваджено досить жорстке правило щодо перетину кордону для громадян України, яке, на мою думку, перевищує допустимі обмеження навіть з огляду на воєнний стан.

Ми неодноразово наголошували на тому, що призовники, а це категорія молодих громадян віком до 25 років, мали б отримати право на перетин кордону: або з метою навчання, або в разі, якщо вони виїхали за кордон до початку повномасштабного вторгнення, - щоб зберігався зв'язок із державою", - зазначила Фріз.

За словами членкині Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, влада продовжує займати хибну, "страусячу" позицію як щодо встановлення чітких термінів служби, так і щодо зняття певних обмежень. Наразі ми маємо ситуацію, коли президент доручає Кабміну розглянути питання про дозвіл на перетин кордону молодим громадянам віком до 25 років, але Кабмін не вживає жодних заходів.

"Згодом з'являється відповідна законодавча ініціатива, яка, у разі її ухвалення, може бути застосована саме до призовників віком до 24 років. Адже після досягнення 24 років настає момент, коли молодий громадянин має визначитися, в який саме період з 24 до 25 років він проходитиме загальну військову підготовку. Саме тому в цей час він уже має перебувати на території України.

Однак дуже часто законопроєкти реєструються, але, на жаль, так і вмирають після реєстрації, оскільки блокуються монобільшістю. Якщо у влади є політична воля ухвалити відповідну норму на рівні закону - вважаю, що це буде правильно. Адже, на жаль, виконавча гілка влади під час воєнного стану неодноразово демонструвала перевищення своїх повноважень, ухвалюючи та впроваджуючи нормативні акти, які виходять за межі її компетенції", - резюмувала Фріз.

На розгляд комітету направлено законопроєкт № 13685, який має усунути обмеження на виїзд з України чоловіків, які не підлягають призову у зв’язку з недосягненням призовного віку.







