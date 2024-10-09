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Влада вважає, що війна все спише, - політолог Рейтерович про заяву УП щодо тиску з боку Офісу президента

Марина Клюєва
9 жовтня, 2024 середа
23:05
Суспільство свобода слова преса

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович прокоментував заяву редакції видання "Українська правда" про "систематичний тиск" на команду та окремих журналістів з боку Офісу президента

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що влада так себе поводить і не думає про національний інтерес, тому що вона вважає абсолютно свідомо, на жаль, це факт, що війна все спише. Що от доки є правовий режим воєнного стану, ми (влада, - ред.) можемо робити що завгодно, а потім коли він буде відмінений, ми як у відомому фільмі "Люди в чорному", у них був прилад, який клацав, і у людей втрачалася пам’ять за останні пару днів. От вони клацнуть подібним приладом, і люди забудуть про роки війни, і почнуть з чистого аркуша. І вони тоді, можливо, почнуть вибудовувати якусь нову систему", - сказав він.  

Політолог зауважив, що такого не буде, бо дії влади бачать і західні партнери, які ухвалюють важливі для країни рішення.

"Але так, на жаль, не буде, бо є критична межа у наших партнерів. Вони поки так намагаються обережно, іноді натяками, іноді прямо, але обережно говорити про певні проблеми, що їх треба вирішити. Але як тільки війна завершиться, і буде відмінений правовий режим воєнного стану, всі ці м’які попередження перетворяться на дуже жорсткі приписи, і ці приписи реально можуть вплинути на швидкість нашої інтеграції як до Європейського Союзу, так і, власне, наприклад, до того ж НАТО", - вважає Ігор Рейтерович.

  • 9 жовтня стало відомо, що редакція видання "Українська правда" заявила про "систематичний тиск" на команду та окремих журналістів з боку Офісу президента. Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги Народу" Микита Потураєв крокоментував.
Теги:
Україна
ЄС
журналісти
Війна з Росією
НАТО
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