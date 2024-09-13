Володимир Зеленський провів зустріч з Борисом Джонсоном

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зустріч Володимира Зеленського з Борисом Джонсоном відбулась на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Дякую за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної Україні міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Українці вміють бути вдячними", - написав Зеленський після зустрічі.