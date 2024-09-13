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Володимир Зеленський провів зустріч з Борисом Джонсоном

Влад Дідусь
13 вересня, 2024 п'ятниця
18:05
Суспільство Борис Джонсон

У пʼятницю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім британським премʼєром Борисом Джонсоном

Зміст

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зустріч Володимира Зеленського з Борисом Джонсоном відбулась на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

"Дякую за увагу до України та підтримку в забезпеченні необхідної Україні міжнародної допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Українці вміють бути вдячними", - написав Зеленський після зустрічі.

  • 13 вересня Зеленський заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися у листопаді, запросять Росію. Незабаром український президент зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом для обговорення плану перемоги
Теги:
Відео
Україна
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Борис Джонсон
Велика Британiя
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2024, п'ятниця
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