ВР прийняла за основу законопроєкт про позбавлення держнагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора
Верховна Рада України у вівторок, 20 серпня, прийняла за основу законопроєкт про позбавлення держнагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За законопроєкт №11410 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України" у першому читанні проголосував 341 депутат.
Законопроєкт пропонує:
- встановити новий вид покарання у Кримінальному Кодексі - позбавлення державної нагороди України
- передбачити, що засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, за злочини проти нацбезпеки, миру, безпеки людства та міжнародного права можуть бути позбавлені держнагород за обвинувальним вироком суду;
- запровадити механізм позбавлення держнагороди
- встановити, що особа, позбавлена держнагород, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для нагороджених такими нагородами
- встановити, що підставою для позбавлення держнагород можуть бути дії, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України тощо
16 липня президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення осіб, які підтримують Росію, державних нагород.
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