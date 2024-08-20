ВР прийняла за основу законопроєкт про позбавлення держнагород за популяризацію чи пропаганду держави-агресора

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №11410 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України" у першому читанні проголосував 341 депутат.

Законопроєкт пропонує:

встановити новий вид покарання у Кримінальному Кодексі - позбавлення державної нагороди України

передбачити, що засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, за злочини проти нацбезпеки, миру, безпеки людства та міжнародного права можуть бути позбавлені держнагород за обвинувальним вироком суду;

запровадити механізм позбавлення держнагороди

встановити, що особа, позбавлена держнагород, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для нагороджених такими нагородами

встановити, що підставою для позбавлення держнагород можуть бути дії, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України тощо

16 липня президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення осіб, які підтримують Росію, державних нагород.