ВР проголосувала за збільшення чисельності прикордонників

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт №11091 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державну прикордонну службу України" проголосувало 327 народних депутатів.

Він передбачає збільшення кількості військовослужбовців ДПСУ на 15 тис. осіб "з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі Сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні".

"Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців", - пояснив Железняк.