Усе почалося зі справи Чернишова, НАБУ дуже близько добралось до оточення президента, - аналітик Несходовський

Таку думку в етері Еспресо висловив керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський

"Якщо говорити про причини законопроєкту про ліквідацію незалежності НАБУ й САП, то всі чудово знають про справу Олексія Чернишова. Це факт. Тобто до найближчого оточення Зеленського дуже наблизились і фактично президент дав згоду. Тому зараз ситуація виглядає так, що стабільність державної влади та національної безпеки є менш важливою, ніж власне оточення. Якщо по Чернишову, то там значна корупція, але все ж не ті потоки. Якщо по Міндічу, то журналіст Ніколов, який проводить розслідування, говорить про активну участь сьогодні компаній, які наближені до чинної влади щодо виконання замовлень по дронах. Я гадаю, що йдеться про мільярди. Саме тому, на моє переконання, зараз ця сфера дуже сильно фінансується через те, що туди зайшли компанії, до яких наближена влада", - пояснив Несходовський.

Аналітик переконаний, що влада не очікувала таких масштабних протестів проти законопроєкту про ліквідацію НАБУ і САП.

"Питання таких розслідувань - це мільярди гривень, якщо не доларів. Тому в цій ситуації вони навіть не думали про такі наслідки від цього законопроєкту. Вони, певно, вважали, що суспільство трохи побунтує, і точно не очікували, що буде така кількість людей і такі протести. Також я вважаю, що владу попереджали про реакцію міжнародної спільноти, але вони настільки звикли до того, що Україна шантажує з приводу міжнародної безпеки, що були впевнені, що це питання вдасться залагодити", - додав він.