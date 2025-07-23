Усе почалося зі справи Чернишова, НАБУ дуже близько добралось до оточення президента, - аналітик Несходовський
Влада намагається ліквідувати незалежність НАБУ й САП через те, що антикорупційні органи дуже близько почали добиратись до оточення президента
Таку думку в етері Еспресо висловив керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський
"Якщо говорити про причини законопроєкту про ліквідацію незалежності НАБУ й САП, то всі чудово знають про справу Олексія Чернишова. Це факт. Тобто до найближчого оточення Зеленського дуже наблизились і фактично президент дав згоду. Тому зараз ситуація виглядає так, що стабільність державної влади та національної безпеки є менш важливою, ніж власне оточення. Якщо по Чернишову, то там значна корупція, але все ж не ті потоки. Якщо по Міндічу, то журналіст Ніколов, який проводить розслідування, говорить про активну участь сьогодні компаній, які наближені до чинної влади щодо виконання замовлень по дронах. Я гадаю, що йдеться про мільярди. Саме тому, на моє переконання, зараз ця сфера дуже сильно фінансується через те, що туди зайшли компанії, до яких наближена влада", - пояснив Несходовський.
Аналітик переконаний, що влада не очікувала таких масштабних протестів проти законопроєкту про ліквідацію НАБУ і САП.
"Питання таких розслідувань - це мільярди гривень, якщо не доларів. Тому в цій ситуації вони навіть не думали про такі наслідки від цього законопроєкту. Вони, певно, вважали, що суспільство трохи побунтує, і точно не очікували, що буде така кількість людей і такі протести. Також я вважаю, що владу попереджали про реакцію міжнародної спільноти, але вони настільки звикли до того, що Україна шантажує з приводу міжнародної безпеки, що були впевнені, що це питання вдасться залагодити", - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.
Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.
Ідеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:
- забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;
- бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;
- надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;
- самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.
Також правки обмежать діяльність САП, а саме: прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.
Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.
Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.
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