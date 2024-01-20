Всі напрямки розблоковані, рух йде: ДПСУ про ситуацію на кордоні з Румунією та Польщею
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зазначив, що на сьогодні фактично жодного напрямку, який блокується з території Румунії та Польщі на кордоні з Україною, на цей момент немає
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На даний час всі напрямки на кордоні з Румунією, де відбувалося блокування, розблоковані, рух йде. Вчора 19 січня був розблокований пункт пропуску "Красноїльськ", сьогодні вночі 20 січня – пункт пропуску "Порубне", а після 13:00 розблокований "Дякове". Фактично жодного напрямку, який блокується з території Румунії на кордоні з Україною, на цей час немає", - зауважив речник Державної прикордонної служби України.
За його словами, на сьогодні всі напрямки на кордоні з Польщею розблоковані.
"6 січня був розблокований пункт пропуску "Шегині – Медика". Поступово 16 січня розблокувалися інші три напрямки, "Рава-Руська", "Краківець" та "Ягодин". На цей час маємо зменшення черг вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону у бік України, відповідно, відбувається зростання вантажопотоку. На цих чотирьох напрямках лише за минулу добу перетнуло кордон приблизно 2 900 вантажівок, найбільший рух був по пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", це 1200 вантажних транспортних засобів", - повідомив Андрій Демченко.
Демченко додав, що в чергах на всіх чотирьох напрямках станом на ранок 20 січня перебувало десь 850 вантажівок, але при тій інтенсивності руху, яку маємо за останні дні, перебування у чергах водіїв з транспортними засобами становить не такий довготривалий термін, який був під час блокування.
- 16 січня польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні з Україною.
- 20 січня румунські фермери та аграрії розблокували рух вантажівок через міжнародні автомобільні пункти пропуску "Порубне - Сірет" і "Халмеу - Дякове" на кордоні з Україною
- Також у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що вранці 20 січня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися невеликі черги із автівок, автобусів, а також вантажівок, зареєстрованих в е-черзі
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