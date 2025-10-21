Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями

Влад Дідусь
21 жовтня, 2025 вiвторок
16:24
Суспільство Україна ЄС

Коаліція українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив опублікувала "тіньовий звіт" щодо розділів 23 і 24 переговорного кластера

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на сайт Лабораторії законодавчих ініціатив.

До підготовки документа також долучилися Transparency International Ukraine, Центр прав людини ZMINA, "Адвокат майбутнього", Асоціація правників України, "Європа без бар’єрів" і "Європейська правда" за підтримки проєкту EU Pravo-Justice.

Звіт охоплює період з вересня 2024 до серпня 2025 року та містить понад 500 рекомендацій для органів влади. Автори аналізують прогрес у сферах судової реформи, роботи прокуратури, адвокатури, боротьби з корупцією, дотримання прав людини та міграційної політики.

Виконавча директорка ЛЗІ Світлана Матвієнко заявила, що документ покликаний допомогти державним інституціям визначити пріоритети реформ і сприяти відкриттю переговорів за першим кластером.

Повний текст звіту доступний за посиланням.

Єврокомісії надали звіт про політично мотивовані дії глави Дерфінмоніторингу щодо Порошенка

Як пише "Цензор.НЕТ", у "тіньовому звіті" згадується лист голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі якого були запроваджені санкції проти Петра Порошенка.

"Попри закріплення в Законі про протидію легалізації доходів положень щодо політичної незалежності спеціально уповноваженого органу, без запровадження конкретних механізмів, які можуть убезпечити від політичного впливу, ці положення видаються здебільшого декларативними. Особливо серйозні занепокоєння щодо політичної незалежності виникають з огляду на практику використання ДСФМ (Державної служби фінансового моніторингу) як інструменту для запровадження санкцій. У лютому 2025 року в медіа поширилася інформація про те, що саме за інформацією Держфінмоніторингу накладено санкції на одного з українських політиків. І в сукупності з публічно висвітленою інформацією про особливості цих процесів наявні позиції щодо сумнівів у незалежності очільника ДСФМ", - йдеться у звіті.

У "тіньовому звіті" є посилання на матеріал журналістки Інни Ведернікової на ZN.ua, де зазначається, що Служба безпеки України не підтримала санкції проти Порошенка. Водночас їх було запроваджено за ініціативою Кабміну на підставі інформації Проніна.

Крім того, експерти у звіті для Єврокомісії нагадали, що 19 лютого 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13029, який визначає процедуру обрання керівника спеціально уповноваженого органу та проведення аудиту ефективності його діяльності.

Документ передбачає конкурсний добір на посаду голови Держфінмоніторингу, подібний до відбору керівників НАБУ, НАЗК, БЕБ чи митної служби. Також пропонується обмежити строк перебування на посаді 5 роками з можливістю повторного призначення не більш ніж на два терміни поспіль, за умови відкритого конкурсу. Окрім цього, законопроєкт передбачає незалежний аудит діяльності органу для оцінки ефективності його роботи.

