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Всюди тепло, у двох регіонах можливі дощі: прогноз погоди на 2 травня від Наталки Діденко

1 травня, 2024 середа
11:31
Суспільство Бузок

У четвер, 2 травня, в Україні й надалі пануватиме сонячна та тепла погода з максимальною температурою до 26 °C. Лише у двох східних областях можливі короткотривалі дощі

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Так, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21...+26 °C, а вночі - +8...+13 °C.

Антициклон в Україні передбачає суху погоду, однак завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів.

Погода у столиці

У Києві в четвер також світитиме сонце, а максимальна температура повітря становитиме +22...+24 °C. 

Так само у неділю, на Великдень, вночі без опадів, проте вдень можливий дощ з грозою.

За даними синоптикині, найближчими днями - переважно тепло, в суботу трохи посвіжіє.

У неділю, 5 травня, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. На півдні, на Луганщині та Донеччині опадів не передбачається.

  • Раніше прогнозувалося, що, починаючи з понеділка, 29 квітня, і до Великодня весь тиждень погоду в Україні визначатиме антициклон, тому очікуються теплі, сухі та сонячні дні.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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