Всюди тепло, у двох регіонах можливі дощі: прогноз погоди на 2 травня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

Так, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +21...+26 °C, а вночі - +8...+13 °C.

Антициклон в Україні передбачає суху погоду, однак завтра на Сумщині та Харківщині є ймовірність періодичних короткочасних дощів.

Погода у столиці

У Києві в четвер також світитиме сонце, а максимальна температура повітря становитиме +22...+24 °C.

Так само у неділю, на Великдень, вночі без опадів, проте вдень можливий дощ з грозою.

За даними синоптикині, найближчими днями - переважно тепло, в суботу трохи посвіжіє.

У неділю, 5 травня, у денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. На півдні, на Луганщині та Донеччині опадів не передбачається.