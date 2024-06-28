Я прихильник скасування посади прем'єра: політтехнолог Загородній щодо дисфункції влади у Конституції України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зміни до Конституції були зроблені Медведчуком у 2004 році для того, щоб державна влада в Україні була дисфункціональна. До речі, у 1996 році досить непогана була Конституція. Єдине, що проблема полягала у розширенні повноважень парламенту та спрощенні порядку імпічменту. Я прихильник американської моделі, де є президент, який очолює виконавчу владу. У нашій державі проблема у тому, що люди обирають президента загальним голосуванням, і він є відповідальним за все, що коїться у країні. А прем'єр-міністр – якась незрозуміла людина, яку обирають якісь незрозумілі депутати", - прокоментував політтехнолог.

За його словами, у нас закладене протистояння між президентом та прем'єр-міністром.

"Я впевнений, це було зроблено навмисно Медведчуком, протиснуто для того, щоб влада у нас була дисфункціональна. Тому я прихильник того, щоб посаду прем'єр-міністра скасувати, розширити повноваження парламенту, який би мав спрощений порядок імпічменту, а у парламенту повинні бути слідчі комісії, аби збільшити його повноваження з розслідування і так далі, тоді ми отримаємо більш функціональну модель. Бо в іншому випадку ми завжди будемо тикатися в оцю недієздатну модель, яка не дає можливості державі рухатися вперед", - резюмував Тарас Загородній.