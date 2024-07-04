"Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я", - Зеленський про вплив Єрмака
Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про надто великий вплив голови Офісу президента Андрія Єрмака, назвавши це дезінформацією
Про це він заявив у інтерв'ю Bloomberg.
"Я президент за українським законодавством. А Єрмак - потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що кажу йому я, і виконує ці завдання", - сказав Володимир Зеленський.
За його словами, Росія запускала багато дезінформації, що рішення приймає не Зеленський, а "якісь тіньові люди". Президент зазначив, що "все це працює для того, щоб просто атакувати" його.
"Якщо ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто незадоволений мною. А мною незадоволені не лише росіяни... На жаль, не лише росіяни хочуть слабкого президента України", - додав Зеленський.
- Минулого року Politico представило щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи, куди в категорію "Діячі" потрапив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
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