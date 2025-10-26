"Я зробив Геґріду неіснуючу гуцульську, лемківську, бойківську, покутську говірку": Морозов про діалекти у перекладі серії про Гаррі Поттера

Про це розповів співак, композитор, перекладач Віктор Морозов у проєкті "Європейці" із Лесею Вакулюк на Еспресо.



"Сам Гаррі Поттер говорить все-таки більш-менш літературною мовою. Це Геґрід - персонаж, от для нього я це і придумав. Як то сталося? В оригіналі Геґрід говорить якоюсь неіснуючою сумішшю говірок, шотландської кокні, щось таке. Навіть деякі діти в Америці, коли читають, не все розуміють, що він говорить, не розуміють його мови. Тому я думав, як би йому щось придумати. І згадав, коли я ще був студентом університету, мені страшенно сподобався переклад Миколи Лукаша Федеріко Гарсії Лорки "Збірка поезії". Основні вірші були написані іспанською, але у цій збірці був один цикл написаний якимсь місцевим діалектом, я тільки забув, чи каталонський, чи галісійський. І Микола Лукаш переклав його гуцульським діалектом. Мені тоді страшенно то сподобалося. Я це згадав і подумав: "О, я так і Геґріда зроблю". І раз в оригіналі - неіснуюча суміш говірок, то я йому зробив неіснуючу таку гуцульську, лемківську, бойківську, покутську говірку, якої не існує", - розповів він.

Віктор Морозов зауважив, що таку його ідею не одразу прийняли. Але врешті він зміг переконати видавця Івана Малковича.



"І пам'ятаю, що коли спочатку це сказав Івану Малковичу, а Іван ще тоді не знав, що то за персонаж, думав, може, якийсь негативний, а він же сам гуцул. І він каже: "Нє, нє, нє, давай краще, як Іван Плющ". Пам'ятаєте у Верховній Раді він казав: "Первий мікрахвон", - таке от, така полтавська говірка. "Давай, хай як Плющ". Я кажу: "Та ні, то Геґрід - такий велетень волохатий, він згір, гірський, то тільки гірські говірки". Вдалося переконати Івана і так воно вже вийшло", - згадує він.