Як ФСБ під прикриттям церкви просуває "русскій мир". Нове розслідування The Insider

Днями США запровадили санкції проти російських нафтових компаній-гігантів "Rosneft" і "Lukoil" . Доходи цих компаній від продажу нафти становлять близько 30% доходів бюджету Росії. Цими грошима фінансується не тільки війна Росії проти України, а й діяльність російської церкви по всьому світу, зокрема й в Україні.

У новому розслідуванні The Insider журналіст Сергій Канєв показує, як через церковні структури ФСБ, генерали Служби зовнішньої розвідки (СЗР) та кримінальні авторитети вибудовують мережу впливу. Символом цього звʼязку стала "чудотворна" ікона - Божої Матері "Пом’якшення злих сердець".

Як усе почалося: "диво" у московській квартирі

The Insider дослідили, що, за легендою, історія ікони почалася у 1998 році, коли москвичка Маргарита Воробйова нібито виявила, що куплена її донькою типографська ікона "замироточила". Про "чудо" швидко поширилися чутки, а охочі побачити "знамення" стояли чергами до її квартири.

Воробйова почала шукати гроші на будівництво храму під ікону, і саме тоді, "дивом", поруч опинився Анатолій Петров, відомий у кримінальних колах як "Петруха".

"Благодійник" із кримінальним минулим Петров

Колишній боксер і кримінальний авторитет із Балашихи, Анатолій Петров у 1990-х роках входив до оточення Подольського ОЗУ і фігурував у розслідуваннях про замовні вбивства. У 2000-х він вирішив "відбілити" репутацію — став "генералом" козацьких військ, заснував фонд допомоги боксерам, а головне — налагодив зв’язки з ієрархами РПЦ і силовиками.

Саме він профінансував будівництво храму Ікони Божої Матері "Пом’якшення злих сердець" у закритому селищі Бачурино, побудованому для керівництва Служби зовнішньої розвідки РФ. Петров також оплатив навчання доньки Воробйової й подарував їй ділянку поруч із храмом.

"Для мене ця ікона — все моя життя", — любив повторювати "благодійник" із кримінальним минулим, який нині входить до спостережної ради Федерації боксу Росії разом із головою "Роснєфті" Ігорем Сєчіним та керівником служби безпеки президента РФ.

При цьому Петров не лише будував церкви. Його родина була безпосередньо втягнута у корупційні оборудки місцевої влади. The Insider знайшли відео, де дядько Петрова, Олександр Іванов, і тодішній глава Балашихи Євген Жирков заздалегідь домовляються, хто "виграє" аукціон на будівництво доріг, а на столі лежить сумка, набита готівкою. Після публікації відео Іванова знайшли мертвим, а Жиркова згодом засудили до 9 років ув’язнення за хабарництво.

Ікона на службі ФСБ

За словами журналіста The Insider Сергія Канєва, ікона з Бачурина швидко перетворилася на мобільний інструмент пропаганди "русского мира". Її возили в окуповані Крим і на Донбас, а також у Сирію, Європу та навіть США.

Під час окупації Криму у 2014 році її супроводжував Сергій Фомін — "звонар у погонах", колишній церковний служитель, який отримав дипломатичний паспорт і працює у відділі Московського патріархату зі "співпраці з силовими структурами".Поки "ікона" брала участь у молебні "за мир у Криму", спецназ ГРУ захоплював українські військові частини.

З того часу, кажуть розслідувачі, ікона стала невід’ємним елементом церковно-військової пропаганди. Її копію, названу "Донецькою іконою", використовують у зоні бойових дій: "вона допомагає солдатам, відводить кулі, збиває американські ракети" — кажуть наближені до РПЦ "свідки чудес".

Насправді, як з’ясували журналісти The Insider, ікона — це медійний проєкт, що має власний бюджет, рекламу, тури і навіть "святе масло", яким торгують у церковній лавці храму в Бачурині.

Генерали, батюшки й "чудеса" для камери

У храмі регулярно проводяться хресні ходи для офіцерів СЗР. Серед парафіян — генерали В’ячеслав Конанихін та Євген Колєсніков, колишні співробітники радянського КДБ, а нині — чиновники й суддівські родини. Поруч із ними молився й Андрій Бєльянінов, колишній глава російської митниці, в маєтку якого ФСБ колись знайшла коробки з готівкою та золоті злитки.

Настоятелем церкви до недавнього часу був протоієрей Дмитро Кувирталов — "духівник" російських військових на фронті, якого у 2023 році засудили за поширення дитячої порнографії.

"Русскій мир" під прикриттям церкви

Церковна структура навколо ікони "Пом’якшення злих сердець" стала спільним проєктом криміналітету, РПЦ і силових структур Росії, – показує розслідування The Insider. Під виглядом "чудотворних турне" вони пропагують "русскій мир" за кордоном, зокрема серед православних громад у Європі, США та на окупованих територіях України.

"Вони вміло грають на релігійних почуттях людей, — каже колишня служителька храму. — За кордоном ці гастролі виглядають як духовна місія, але насправді це — інструмент російської пропаганди і розвідки".

The Insider з’ясував, що культ ікони "Пом’якшення злих сердець" тісно пов’язаний із російськими спецслужбами та кримінальними колами. Її використовують як елемент церковної пропаганди всередині Росії та за кордоном. Це вкотре показує, як РПЦ стає частиною політичних операцій Кремля.