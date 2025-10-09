Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі

Про це повідомив чернівецький фотограф Едгар Каланча, автор кількох серій відеофільму, де йшлось про побиття дітей у дитбудинку Банчен.

Цього разу він також опублікував цілий документальний фільм, де розповідає, як настоятель і усиновлювач, діяч УПЦ МП Лонгин (у миру Михайло Жар) маніпулює вихованцями, знущається з них, однак щоразу все заперечує.

Хворого на СНІД сина митрополит виставив на вулицю

20-річний Іван Трусов майже усе свої життя виховувався і жив у будинку дитини, а Лонгина називав батьком. Хворіє на СНІД і має вади зору. За його ж словами, був випроторений з будинку при Банченському монастирі без грошей, телефону та найпростіших соціальних навичок. Слідом за ним вирішив піти і 29-річний Іван Мигайчук, теж вихованець Банченського монастиря.

"Грошей йому не дали, лише документи й особисті речі. Автобусом відвезли до міста і залишили", – розповідає у відео Іван Мигайчук, який до слова є інвалідом 2 групи.

Чоловіки розповіли, що їм не дозволяли виходити з території монастиря.

"Матушка повідомили, що Лонгин наказав його вигнати. Причина? Можливо через те, що мав телефон, або ж курив. Не можна мати телефона, аби ми не спілкувались і не бачили, що відбувається у світі та в інших людей", – каже на відео Іван Мигайчук.

Як розповідає автор відео Едгар Каланча, хлопець Іван Трусов, який має СНІД, не вміє розмовляти української мовою, лише румунською або російською. Коли чоловіків привезли до Чернівців, то вони не мали куди навіть піти переночувати. Також у монастирі не далі хлопцям ані грошей, ані детальної інформації, що їм робити далі.

Зі слів самого Івана Трусова, що записані у документальному фільмі – його вигнали з території монастиря. А раніше через непокору хворому особисто погрожував Лонгин.

"Казали, що знімуть штани і білизну, та битимуть. Також владика Лонгин лякав електрошокером, щоб ми були слухняні і щоб слухали няню", – розповів на Іван Трусов.

Едгар Каланча зауважує, що небезпека для Івана, який має СНІД, полягає ще й тому, що його не навчили, як він може себе захистити перед недугою, адже йому перед тим, як виганяти, хворому не надали жодного належного інформування, як поводитись із таким діагнозом у суспільстві..

"Це є грубими порушення закону України про протидію поширенню хвороб зумовлених вірусом синдрому імунодефіциту. Я звертатимусь з офіційною заявою, щоб була проведена службова перевірка діяльності відповідного закладу щодо виконання обов'язків медичного нагляду та просвітницької роботи з дітьми, які живуть з ВІЛ на території Банченського монастиря. Якщо сторона монастиря буде апелювати, що діти не розуміють, що говорять, то чому ж вам прийшла думка відпустити людину на вулицю з таким діагнозом", – зазначив автор документального фільму.

По прибуттю у Чернівці хлопці зателефонували до Едгара Каланчі, оскільки знали, що він їм точно надасть допомогу. За порадою представниці омбудсмена Ірини Осипенко, Каланча звернувся у поліцію, яка зафіксувала всі факти документально.

За допомогою поліції хлопцям дали направлення на заселення в обласний центр соціально-психологічної допомоги.

"Працівники Банченського монастиря у паніці приїхали до хлопців, а вірніше до Івана, який погано ходить, щоб він негайно повертався. Та навіть шантажували Івана Мигайчука через його рідного брата, також з інвалідністю. Йому також відмовляв у допомозі і соціальних виплатах, аби він не міг покинути територію монастиря. У разі непослуху погрожували запроторити в психіатричну лікарню", – пояснює у відео Едгар Каланча.

Діячів московського патріархату звинувачують у знущанні з сиріт, відкрили кримінальне провадження

Про психіатричну лікарню у Банченському монастирі згадують не просто так. Крім сотень усиновлених у митрополита є рідний син – Володимир Жар, який працює лікарем. У відео, яке увійшло в документальний фільм, він заявив, що вихованці дитбудинку усе вигадують, бо, мовляв, мають відповідні діагнози. А йдеться, власне, про ті відео, де діти, які раніше жили в дитбудинку, розповідають, як їм погрожували запроторити до психіатричної лікарні, залякували електрошокером, знімали штани, спідню білизну і били.

Інший син Лонгина, названий, який зараз перебуває у Бельгії, кілька разів погрожував автору документально фільму та його братові – діючому військовому, обіцяючи "зробити з нього інваліда".

Раніше Каланча оприлюднив відео, де діти, які колись жили у цьому сиротинці, розповідали про жорстоке поводження, побиття і приниження. Одна з дівчат пригадує, як Лонгин вдарив її коліном в живіт та змушував підійматися, а монахині кусали за вуха і щоки.

"Ці діти є хворі і не можуть відповідати за свої слова", – сказав у записаному відео рідний син Лонгина Володимир і додав, що розслідування Каланчі – "замовна справа органів України".

"Думаю, що він не може відповідати за мене, бо я знаю, як було насправді. Вони бояться, що всі зрозуміють: те, що я розповіла – правда. Я це розповіла через матінку Теодору, бо вона дуже сильно познущалась з мене. Лонгин усе знав, але закривав на це очі", – пригадує у відео Мирослава. Матінка Теодора била і кусала "як тварина".

На підтвердження того, що Лонгина на Буковині усі бояться, Едгар у відео наводить кадри з 2019 року, де журналіст розповідає: "Жара тут боїться і поліція, і СБУ, і влада. Він зумів зробити так, що його всі бояться", йдеться у сюжеті Центру журналістських розслідувань.

Сам Жар, він же Лонгин, діяч УПЦ МП, на проповіді у церкві своїм прихожанам сказав, що всі відео – дурниці і за них заплатили по 5 тис. гривень. Потерпілі колишні вихованці звернулись зі свідченнями у поліцію, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Скажи мені, хто твій друг

За проросійського діяча Жара з Буковини заступались його численні названі діти. Як розповідає Каланча у своєму розслідуванні, вони записували постановочні ролики, де розповідають про те, який їхній батько "прекрасний". Заступились за Жара одіозний боксер Ломаченко, відомий прокремлівськими заявами, та російський блогер Денис Лапін. Крім того, на захист Жара стало так зване видання – "Спілка православних журналістів", заблоковане свого часу за розповсюдження російської пропаганди, і нардеп-утікач Артем Дмитрук.

Любов до Росії Лонгин ніколи не приховував. "Я люблю братьєв расіян, оні всє славяне", – заявляв Лонгин на проповіді.

Влітку, після перших резонансних відео, які опублікував Каланча, у Чернівецькій ОВА провели перевірку в дитбудинку при Банченському монастирі і заявили, що ознак насильства там не виявили.

"У Чернівецькій області робоча група обласної адміністрації провела моніторинговий візит до сім’ї Михайла Жара, який є опікуном 91 дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Психологи зокрема відзначили здоровий зовнішній вигляд дітей, їхню відкритість до спілкування і відсутність ознак насильства чи стресу", – йдеться у повідомленні.

Водночас комісія зафіксувала підготовку дітей до приходу групи.

"У розмові з дітьми моніторинговою групою було зафіксовано, що діти були підготовлені до візиту. Під час спілкування в кімнати до дітей періодично заходили монахині", – зазначається у звіті.

Едгар Каланча звернувся до директорки Чернівецького міського соціального центру соціальних служб Лобові Бажан, уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця, представників органів опіки Чернівців та мера міста Чернівці Романа Клічука з проханням допомогти тим двом молодим хлопцям, які перебувають у соціальному центрі психологічної допомоги та потребують державної підтримки.

фото: скриншот з відео

"Візьміть це під особистий контроль. У разі відмови української влади я звертатимусь за допомогою до Румунії, оскільки діти вивчали румунську мову", – наголосив Едгар Каланча.

До слова, про Банченський монастир і його настоятеля Лонгина у миру Михайла Жара, Едгар Каланча вирішив провести розслідування після того, як отримав погрози, що його заріжуть.