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Як не стати знаряддям російської пропаганди: польські спікери Форуму Via Carpatia про інформаційну безпеку

Ірена Моляр
13 листопада, 2024 середа
13:49
Суспільство Віа Карпатія

Міхал Бронятовський, директор та головний редактор TVP World, та Єжи Вуйцік, видавець і ідеолог журналу Sestry, зауважили, що пропаганда РФ впливає на світові ЗМІ, які зараз переживають тотальну кризу довіри та втрати економічної стабільності

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Таку думку вони висловили на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Важливо сказати, що між Україною та Польщею немає ніякої інформаційної війни, але є різноманітні "партизани", які час від часу десь з боку "підгавкують". На жаль, їхня діяльність дуже перешкоджає нашій співпраці. Мені здається, що ті старі історії, які колись нас розділяли й сьогодні продовжують впливати на наше співробітництво, – слід залишити історикам та усунути з порядку денного. Партнери мають діяти на прозорій ідеологічній базі", - підкреслив директор та головний редактор TVP World

Продовжуючи думку, Бронятовський зазначив, що Росія застосовує методи дезінформації, тролінгу, підбурювання, тобто використовує будь-які найменші непорозуміння, аби поширювати ворожнечу. На жаль, у світі, де панують соціальні мережі, нашому ворогу цього дуже легко добитися. Тому ми повинні бути уважним та обережними.

Видавець Єжи Вуйцік пояснив, чому ЗМІ є легким знаряддям для впливу російської пропаганди: "Причин декілька. Одна з них – ЗМІ у світі зараз переживають тотальну кризу щодо довіри, бізнес-моделі, втратили економічну стабільність. Медіа базуються на клікбейтах (заголовок, який привертає увагу читача та спонукає його перейти за посиланням – ред.), будуються на охопленості аудиторії. Тому у більшості випадків алгоритми керують ЗМІ. Наприклад, якщо ми спростовуємо якісь fake news (фальшиві новини - ред.), то де-факто алгоритми зчитують, що цей fake news є дуже гарячим. І навіть спростовуючи його, ми все одно підсилюємо вплив цього фейку. Відомо, що російська пропаганда є потужною машиною".

За його словами, наша відповідь мало чим може повпливати на алгоритми соцмереж, але ми можемо щоденно розповідати правду,щоб для журналістів не було ні української правди, ні польської, а щоб була правда без додаткового прикметника.

Дискусію резюмував Міхал Бронятовський, зазначивши, що ворог використовує ЗМІ як один з інструментів ведення війни, це призводить до зниження боєготовності, прийняття не самих вдалих рішень. Російські тролі та державні установи РФ можуть втрутитися у будь-які структури, а ми боремося і, на жаль, ніколи не використовуємо їхні методи. 

  • 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії.
  • 13 листопада стартувала конференція "Українсько-польська зустріч" в межах Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи Via Carpatia. До Києва прибули науковці, парламентарі, урядовці, митці Польщі під проводом голови польсько-української парламентської групи Марціна Босацького.
  • В панелі "Інформаційна безпека та протидія російській пропаганді: досвід України та Польщі" взяли Малгожата Громадська, депутатка Сейму Республіки Польща від Люблінського воєводства, Комітет місцевого самоврядування, Данило Лубківський, дипломат, громадський діяч, директор Київського Безпекового Форуму, Оксана Романюк, директорка Інституту масової інформації. 

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Польща
пропаганда
російські фейки
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