Як не стати знаряддям російської пропаганди: польські спікери Форуму Via Carpatia про інформаційну безпеку

Таку думку вони висловили на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

"Важливо сказати, що між Україною та Польщею немає ніякої інформаційної війни, але є різноманітні "партизани", які час від часу десь з боку "підгавкують". На жаль, їхня діяльність дуже перешкоджає нашій співпраці. Мені здається, що ті старі історії, які колись нас розділяли й сьогодні продовжують впливати на наше співробітництво, – слід залишити історикам та усунути з порядку денного. Партнери мають діяти на прозорій ідеологічній базі", - підкреслив директор та головний редактор TVP World

Продовжуючи думку, Бронятовський зазначив, що Росія застосовує методи дезінформації, тролінгу, підбурювання, тобто використовує будь-які найменші непорозуміння, аби поширювати ворожнечу. На жаль, у світі, де панують соціальні мережі, нашому ворогу цього дуже легко добитися. Тому ми повинні бути уважним та обережними.

Видавець Єжи Вуйцік пояснив, чому ЗМІ є легким знаряддям для впливу російської пропаганди: "Причин декілька. Одна з них – ЗМІ у світі зараз переживають тотальну кризу щодо довіри, бізнес-моделі, втратили економічну стабільність. Медіа базуються на клікбейтах (заголовок, який привертає увагу читача та спонукає його перейти за посиланням – ред.), будуються на охопленості аудиторії. Тому у більшості випадків алгоритми керують ЗМІ. Наприклад, якщо ми спростовуємо якісь fake news (фальшиві новини - ред.), то де-факто алгоритми зчитують, що цей fake news є дуже гарячим. І навіть спростовуючи його, ми все одно підсилюємо вплив цього фейку. Відомо, що російська пропаганда є потужною машиною".

За його словами, наша відповідь мало чим може повпливати на алгоритми соцмереж, але ми можемо щоденно розповідати правду,щоб для журналістів не було ні української правди, ні польської, а щоб була правда без додаткового прикметника.

Дискусію резюмував Міхал Бронятовський, зазначивши, що ворог використовує ЗМІ як один з інструментів ведення війни, це призводить до зниження боєготовності, прийняття не самих вдалих рішень. Російські тролі та державні установи РФ можуть втрутитися у будь-які структури, а ми боремося і, на жаль, ніколи не використовуємо їхні методи.